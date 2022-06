Al via la macedonia per la ricerca: il nuovo progetto di Fondazione Umberto Veronesi e Autogrill

Parte “La macedonia per la ricerca”, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi, realizzato in partnership esclusiva con Autogrill, per sostenere il lavoro di medici e ricercatori che dedicano la propria vita alla ricerca scientifica. Dal primo al 31 luglio, in tutti i punti vendita Autogrill sul territorio, per ogni confezione di macedonia di frutta da 200 grammi venduta, Autogrill devolverà parte del ricavato a Fondazione Umberto Veronesi per finanziare eccellenti ricercatori e ricercatrici che lavorano nel campo della nutrigenomica, ossia la scienza che studia le relazioni tra patrimonio genetico e cibo; come le molecole che introduciamo con la dieta influenzano i nostri geni e quindi la nostra salute, sia positivamente che negativamente. La nutrigenomica va di pari passo quindi con la prevenzione, soprattutto delle malattie croniche cardiovascolari, cerebrovascolari e soprattutto dei tumori, responsabili dei tre quarti dei decessi nei Paesi sviluppati. «Sin dalla sua nascita Fondazione Umberto Veronesi si è impegnata per finanziare la ricerca scientifica in area oncologica e nel campo della nutrigenomica, ma da sempre ha contribuito alla divulgazione dei corretti stili di vita che comprendono soprattutto l’alimentazione, quale arma di prevenzione da numerose patologie», ha spiegato Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi. «Negli anni abbiamo altresì creato numerosi progetti – come La macedonia per la ricerca – con un importante valore intrinseco affinché i consumatori possano intraprendere scelte responsabili in materia di salute».

Cipolloni, Ceo di Autogrill: «Il nostro obiettivo è rispondere al meglio alle nuove esigenze dei consumatori alla ricerca di un’alimentazione sana e bilanciata»

Autogrill, partner tecnico ed esclusivo del progetto, è al fianco di Fondazione Umberto Veronesi dal 2021, con l’obiettivo di sensibilizzare chi viaggia sull’importanza di un’alimentazione equilibrata per uno stile di vita sano. «Siamo lieti di essere al fianco di Fondazione Umberto Veronesi anche quest’anno a sostegno della ricerca in campo nutrizionale», ha commentato Andrea Cipolloni, CEO Europe-Italy di Autogrill. «In tutto il mondo si vanno affermando stili di vita e di consumo riconducibili a criteri etici e l’interesse verso il tema dell’alimentazione sana, sostenibile e di qualità anche in viaggio ne è la prova più tangibile. Il nostro obiettivo è rispondere al meglio alle nuove esigenze di quella crescente fascia di consumatori alla ricerca di un’alimentazione sana e bilanciata e il progetto che ci lega a Fondazione Umberto Veronesi è un ulteriore passo avanti in questa direzione».

Marco Bianchi, food mentor e divulgatore, è il testimonial de La macedonia per la ricerca

«Sono onorato di essere al fianco di un progetto così importante e che sono certo che verrà accolto e sostenuto da moltissime persone», ha aggiunto Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi e testimonial della nuova edizione de La macedonia per la ricerca. «Questo bicchiere di frutta non solo finanzia la ricerca scientifica d’eccellenza, ma è fondamentale per ricordare l’importanza dei benefici dati dall’assunzione quotidiana di frutta, soprattutto se di stagione. Siamo anche in un periodo dell’anno nel quale l’idratazione risulta essere ancora più fondamentale e necessaria e la frutta rappresenta un modo più gustoso per assumere i giusti liquidi di cui ha bisogno il nostro organismo».

Perché consumare quotidianamente frutta è un’abitudine importante per la salute

Consumare frutta è un’abitudine importante per un’alimentazione sana, varia ed equilibrata. Le Linee Guida suggeriscono infatti di consumarne dalle due alle tre porzioni al giorno e la macedonia è un’ottima soluzione che unisce praticità e gusto, soprattutto se si è in viaggio. La frutta è la fonte migliore di zuccheri semplici e apporta minerali, vitamine, molte molecole bioattive utili come i polifenoli e fibra, che aumenta il senso di sazietà e favorisce un microbiota in salute. Può essere consumata a colazione o come spuntino, ma anche dopo i pasti principali, così da favorire l’assorbimento dei nutrienti e soddisfare la voglia di dessert con un apporto calorico moderato.