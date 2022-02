Macchinette fotografiche, impazza la moda delle usa e getta a rullino

Oggi siamo sommersi da contenuti digitali. La Rete, combinata con i device intelligenti, ci bombarda continuamente con messaggi, notifiche e file temporanei. Non sorprende che anche la fotografia ne abbia subito l’influenza. Nell’era dei milioni di scatti, delle condivisioni social e delle reaction, però, c’è ancora chi cede al fascino dell’analogico. Liberation documenta il ritorno in auge delle macchinette fotografiche usa e getta che stanno facendo tesoro anche del supporto del web. TikTok e YouTube contano vari tutorial su come scattare, custodire e sviluppare i vecchi rullini, dando nuova linfa a un business quasi scomparso.

Macchinette fotografiche usa e getta, sui social i tutorial degli influencer

La nuova spinta verso l’analogico viene, inaspettatamente, dalla Generazione Z nata nel digitale. È il caso di Laetitia Diverchy, fotografa e influencer nota sui social come Tyciadchannel, che gestisce account su Instagram (222mila follower) e Youtube, dove conta 350 mila iscritti. «Siamo una generazione a cui piace scattare foto, sia di noi stessi, che di paesaggi», ha spiegato a Liberation. «La tendenza di oggi è il vintage con un ritorno agli anni Novanta».

Anche gli smartphone però, tramite numerosi filtri, consentono di modificare le immagini con stile retrò. Perché tornare alle macchinette fotografiche analogiche? Una parola: casualità. «Non sai mai cosa aspettarti una volta finito il rullino», ha proseguito Ilan, 23enne amante dell’analogico. Dello stesso avviso Clara, influencer di 22 anni: «Con gli smartphone è tutto calcolato, mentre qui ti lasci trasportare dal caso». Su TikTok, l’hashtag #disposablecamera (fotocamera usa e getta) conta centinaia di post, con video che superano i 285 milioni di visualizzazioni. Numerosi anche i commenti, ricchi di consigli e suggerimenti. Inoltre non bisogna sottovalutare la praticità e la possibilità di utilizzare le macchinette usa e getta con minore cautela rispetto ai delicati corrispettivi digitali. «Puoi andare in giro la sera senza doverci badare troppo», ha concluso Ilan.

Con le macchinette usa e getta torna in auge anche l’uso della carta

La moderna tecnologia consente di scansionare gli scatti al pc e conservare i file in archivio, tuttavia molti ragazzi preferiscono sviluppare e stampare ogni foto. Alcuni realizzano persino album dei ricordi sulla falsariga di quelli dei genitori, scrivendo su ogni immagine la data di realizzazione. «Stringere fra le mani qualcosa di tangibile è estremamente importante», ha dichiarato Elodie Combes, manager del negozio parigino Photos du faubourg. «I dati sulle vendite di usa e getta sono aumentati dal 15 al 20 per cento solo lo scorso anno».

Eppure, scattare in analogico ha un costo non indifferente rispetto agli smartphone. I fan del vintage devono spendere anche più di 20 euro per un modello base usa e getta. A questi bisogna aggiungere i 12-15 euro per la digitalizzazione delle immagini e i 20-25 per la stampa su carta. «Il boom di vendite coincide con Natale e le vacanze estive», ha dichiarato Elif Karacoban, direttore del gruppo fotografico Fnac Darty. Il fenomeno è in tale crescita che le scorte non riescono a sopperire alla domanda. «L’anno scorso avremmo potuto vendere il triplo se i fornitori fossero riusciti a stare al passo con le ordinazioni».

