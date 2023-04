La trappola delle macchine intelligenti per noi cretini 4.0

Ispirandosi al libro uscito nel 1985 La prevalenza del cretino, di Fruttero & Lucentini, Tag43 tenta di aggiornare l’insuperabile raccolta con una carrellata di ritratti sull’ottusità contemporanea.

Già pubblicati:

Il cosiddetto “Internet delle cose” si fa largo nelle nostre esistenze quotidiane colonizzandole. Già la domotica ci aveva abituati non più a premere un interruttore entrando in casa bensì a dire a voce alta “Hey Siri accendi il salotto”. Ora il frigorifero trasformato in computer terrà il conto dei cibi che consumiamo e basterà scaricare una app per ordinare direttamente quelli che mancano, senza ulteriori passaggi, a quelle specie di depositi alimentari che sostituiranno i supermercati e che già ora ti consegnano la spesa a casa in sette minuti, sfruttando la velocità dei runner in attesa nei paraggi con le biciclette o i motorini.

Giusto essere terrorizzati dai blackout tecnologici

La cucina intelligente per noi cretini 4.0 avrà un microonde parlante che ci metterà in guardia sui carboidrati che stiamo riscaldando, un tostapane che sputerà fuori la fetta senza abbrustolirla come il bancomat la carta quando sbagliamo il pin, se la dieta che stiamo facendo prevede quel giorno solo succo d’arancia. Il letto intelligente ci accoglierà la sera rinfrescandosi se fa caldo e intiepidendosi se fa freddo grazie a un programma che consentirà anche di ricordarci l’ultima volta che abbiamo fatto l’amore. In attesa dell’auto che va da sola abbiamo già i bus in aeroporto senza guidatore, questi parallelepipedi senza capo né coda che si muovono fluidi sul percorso computerizzato tra gate e scaletta dell’aereo. Ora è più chiaro come mai lo scrittore Don DeLillo – tra i tanti uno dei più autorevoli – sia terrorizzato dai blackout tecnologici e ci spaventi con i suoi libri, da Rumore bianco a Il silenzio: se una pur minima regola viene infranta, se si preme per errore un tasto invece di un altro, il nostro frigo non si aprirà, il forno sarà rovente dimenticando di avvertirci, i flussi di luce impazziranno abbagliandoci oppure tutto precipiterà nel buio.

Nel futuro cercheremo di hackerare il frigo, il tostapane, il letto

Già capita di vedere gente disperata perché ha smarrito lo smartphone, si profila un futuro in cui cercheremo di hackerare il frigo, il tostapane, il letto che si rifiuteranno di compiere le azioni per le quali li avevamo programmati. Già Marx aveva scritto che «tutto quel che è solido svanisce nell’aria», la rivoluzione tecnologica per lui andava di pari passo con quella sociale se l’uomo voleva sopravvivere, perché con la rivoluzione industriale il progresso avanzava senza riguardi per i costi umani che gravavano sugli aumenti vertiginosi dei profitti. Oggi Mark Zuckerberg e soci, dei geni, ci convincono a diventare schiavi tecnologici dandoci l’impressione di essere noi a guadagnarci, non loro. Siamo ancora nella fase pionieristica in cui il cretino cerca di resistere all’ultimo modello di iPhone e fa tenerezza il “Luddite Club” di cui parlava qualche giorno fa il New York Times, una patetica associazione di adolescenti che hanno deciso di rinunciare allo smartphone, scegliendo di usare i flip phone, quei modelli obsoleti tipo Nokia con i quali si può telefonare ma senza poter fotografare, navigare, chattare.

Le prigioni, analogiche o digitali, necessitano di nuove forme di luddismo

Darsi un appuntamento senza messaggiarsi, mangiare una pizza senza fotografarla per postarla sui social, telefonarsi invece di chattare, non poter comprare nulla sul telefono senza poterlo pagare sempre col telefono è la sfida di questi ragazzi, costretti a riunirsi in associazione per sopravvivere al loro stesso senso di superiorità intellettuale, che li colloca di diritto tra i giovani nati vecchi, perché nessuno può essere autenticamente libero, nel capitalismo digitale: ognuno incatena se stesso, in modi diversi, nella misura in cui comunica e produce informazioni. Ma può essere che le prigioni, analogiche o digitali, nelle quali abbiamo la tendenza a rinchiuderci, necessitino anche di queste nuove forme di luddismo per rivelarci il grado di sorveglianza con cui questo nuovo totalitarismo minaccia le nostre libertà.