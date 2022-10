Dove vedere Maccabi Haifa-Juventus di Champions League? Orario, arbitro e formazioni

Dopo la battuta d’arresto in Serie A contro il Milan, la Juventus intende dare continuità di risultati almeno in Champions League. A distanza di sette giorni, i bianconeri affronteranno nuovamente il Maccabi Haifa, battuti 3-1 all’Allianz Stadium di Torino, per la prima giornata di ritorno della fase a gironi. La partita di stasera 11 ottobre alle 18.45 sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now. Al momento la Juventus è terza nel Gruppo H con tre punti, davanti agli israeliani ancora fermi al palo. In vetta ci sono Paris Saint-Germain e Benfica, appaiati a sette punti, che si affronteranno alle 21 al Parco dei Principi. Arbitro di Maccabi Haifa-Juventus sarà lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, assistito dai connazionali Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar. Quarto uomo Mario Melero Lopez, mentre al Var siederanno Juan Martínez Munuera e Ricardo de Burgos.

«Sarà una partita difficile, il Maccabi Haifa ha fatto vedere buone cose anche a Torino». Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia. «Qui giocheranno in un ambiente caldo, sarà necessaria attenzione soprattutto in determinati momenti della partita». Il tecnico livornese spera di migliorare l’attenzione tattica dei suoi, troppo spesso colpevoli a sua detta di «uscire dal match» a livello mentale. Quella di oggi sarà anche l’ultima chance per restare attaccati al treno degli ottavi di finale. Un eventuale passo falso potrebbe condannare i bianconeri alla retrocessione in Europa League o addirittura all’eliminazione. «Crediamo di poter fare più di quanto fatto finora», ha detto invece l’allenatore della squadra di casa Barak Bakhar. «Lo stadio ci darà forza e potenza per affrontare qualsiasi avversario».

Maccabi Haifa-Juventus, le probabili formazioni di stasera 11 ottobre 2022 su Sky Sport Uno

Qui Maccabi Haifa, Bakhar conferma gli stessi 11 di Torino

Il Maccabi Haifa si presenta alla sfida contro la Juventus dopo una pesante sconfitta in campionato, costata il primo posto della classifica. Tuttavia, il tecnico Bakhar dovrebbe confidare ancora una volta sugli stessi 11 che sono scesi in campo sette giorni fa a Torino. Nel 5-3-2, davanti al portiere Cohen, ci saranno i centrali Seck, Batubinsika e Goldberg. Sulle fasce invece spazio a Sundgren a destra e Cornud a sinistra. In mediana, regia affidata a Chery, con Abu Fani e El Fazaz ai suoi fianchi. In attacco maglia da titolare per Tchibota e Pierrot, autore della rete all’Allianz Stadium che aveva riaperto i giochi.

Qui Juventus, c’è Vlahovic con Di Maria e Kostic

Qualche dubbio di formazione per Massimiliano Allegri, che deve pensare anche all’impegno di venerdì con l’Empoli in Serie A. Davanti al portiere Szczesny, dunque, ci saranno Bremer e Bonucci, con Alex Sandro a sinistra e Cuadrado a destra. Danilo infatti non è al meglio ed è anche diffidato, quindi potrebbe sedersi in panchina almeno all’inizio. A centrocampo, dopo l’assenza contro il Milan, tornano Paredes e McKennie dal primo minuto assieme a Rabiot, fra i migliori in campo di San Siro. Davanti non ci sarà invece Milik. «Devo gestirlo anche fisicamente», ha detto in conferenza Allegri. Titolare dunque Vlahovic con Kostic e Di Maria, autore di tre assiste a Torino.

MACCABI HAIFA (5-3-2): Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Abu Fani, Chery, El Fazaz; Tchibota, Pierrot. All.: Bakhar.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Paredes, McKennie; Kostic, Vlahovic, Di Maria. All.: Allegri.