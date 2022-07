Macao chiude per Covid più di 30 casinò per una settimana

I casinò di Macao chiudono i battenti per una settimana. Le autorità cinesi hanno ordinato lo stop a oltre 30 strutture per il gioco d’azzardo a seguito dello scoppio di nuovi focolai da Covid-19. La città ha registrato, secondo i dati ufficiali, 1526 contagi dalla metà di giugno in quella che risulta l’ondata peggiore dall’inizio del 2020. Nonostante si tratti, come Hong Kong, di una regione amministrativa speciale della Cina, Macao non ha potuto evitare di sottostare alla strategia “zero-Covid” di Pechino. Ordinato lo stop anche a cinema e scuole così come i servizi di ristorazione. Alto rischio per 30 aree della metropoli con oltre 19 mila persone già in quarantena obbligatoria.

Il blocco dei casinò mette a rischio l’economia dell’intera Macao

La chiusura dei casinò a Macao ha inizio oggi e si protrarrà per l’intera settimana. Si tratta del secondo stop dall’inizio della pandemia, dato che le saracinesche si erano abbassate una prima volta a febbraio 2020. Allora il blocco durò 14 giorni, mentre stavolta non dovrebbe andare oltre la giornata di domenica. Da metà giugno a oggi, Macao ha registrato poco più di 1500 contagi su una popolazione di circa 650 mila abitanti, ma ciò non ha fatto desistere le autorità dall’ordinare lo stop delle attività non essenziali. La variante Omicron avanza speditamente, mettendo a rischio la strategia “zero Covid” che Pechino ha deciso di applicare su tutto il territorio nazionale per contrastare la pandemia. La chiusura dei casinò giunge dopo il blocco a tutte le altre attività non essenziali come bar, ristoranti, cinema e luoghi di divertimento.

Come riporta la Bbc, infatti, l’ex colonia portoghese può contare su un solo ospedale. Nelle ultime settimane, diversi resort sono stati riconvertiti in strutture mediche, mentre interi alberghi e condomini sono stati messi in quarantena. Secondo i dati, il 90 per cento della popolazione è vaccinata ma non è chiaro quanti abbiano anche effettuato la terza dose. La decisione di chiudere i casinò tuttavia rischia di creare un grosso danno all’economia, che dipende molto dal gioco d’azzardo. Macao è infatti l’unica zona della Cina in cui la pratica è legale, tanto da attirare numerosi visitatori dal continente (il 71 per cento del totale). In calo il valore delle azioni in Borsa dei giganti del settore, tra cui Sands China, sussidiaria della Las Vegas Sands (-7 per cento), e SJM Holdings (-6,1 per cento). In città resteranno aperti solo i servizi essenziali come farmacie, ospedali e supermercati.

