Ma cosa ci dice il cervello stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Riccardo Milani dirige la moglie Paola Cortellesi in Ma cosa ci dice il cervello, film del 2019 in onda stasera 2 agosto alle 21,40 su Canale 5. Al centro della trama un’impiegata del Ministero che nasconde una doppia vita. È infatti agente sotto copertura che ogni giorno compie segrete missioni internazionali. Quando scopre che alcuni vecchi amici del liceo sono vittime di angherie, mette in campo tutte le sue abilità per aiutarli. Nel cast Stefano Fresi, Paola Minaccioni, Claudia Pandolfi e Carla Signoris. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Ma cosa ci dice il cervello, trama e cast del film stasera 2 agosto 2022 su Canale 5

Al centro del film di Riccardo Milani c’è Giovanna (Paola Cortellesi), donna fin troppo tranquilla che si divide fra il lavoro al Ministero e la cura della figlia Martina (Chiara Luzi). La sua esistenza piatta e monotona l’ha portata a separarsi dal marito Enrico (Giampaolo Morelli), come spesso le fa notare la mamma Agata (Carla Signoris). Nessuno sa però che Giovanna è in realtà un agente segreto per la Sicurezza Nazionale che quotidianamente si imbarca in difficili e pericolose missioni sotto copertura.

Un giorno, però, Giovanna riceve un’inaspettata chiamata. Tamara (Claudia Pandolfi), sua vecchia amica di liceo, intende organizzare una rimpatriata con alcuni vecchi compagni di classe. A cena si presentano anche Francesca (Lucia Mascino), Marco (Vinicio Marchioni) e Roberto (Stefano Fresi). Ognuno di loro nasconde però dubbi e preoccupazioni sulla propria vita, troppo spesso costellata di angherie da parte della gente ignorante e fin troppo prepotente. Giovanna decide pertanto di utilizzare i suoi mezzi e conoscenze per risolvere le varie situazioni, ovviamente mantenendo il consueto riserbo di un agente segreto. Ne verranno fuori situazioni ironiche e colme di fraintendimenti.

Ma cosa ci dice il cervello, qualche curiosità sul film stasera 2 agosto 2022 su Canale 5

Riccardo Milani dirige qui per la sesta volta sua moglie Paola Cortellesi, con cui è sposato dal 2011. In precedenza, i due avevano lavorato assieme in Il posto dell’anima, Piano solo, Scusate se esisto, Mamma o papà? e Come un gatto in tangenziale. Quest’ultimo ha avuto poi lo scorso anno un sequel, Ritorno a Coccia di morto che ha riunito la coppia sul set. I due hanno anche più delle volte scritto assieme le sceneggiature, come nel caso di Ma cosa ci dice il cervello. Il film ha ricevuto il plauso della critica, tanto da ottenere due Nastri d’Argento per Stefano Fresi e Paola Cortellesi come miglior performance maschile e femminile in una commedia. Carla Signoris si è invece aggiudicata il Premio Flaiano. Buona la risposta del pubblico, come confermano i 5 milioni di euro al botteghino.