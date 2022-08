Ma che bella sorpresa, stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità

Stasera 21 agosto, alle 21,30 su Canale 5, andrà in onda Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi. Quando un professore milanese viene lasciato dalla fidanzata, non trova conforto in nulla. Un giorno però si innamora di una donna che incarna tutte le qualità che lui cerca in un partner. Non sa che una sua vicina di casa è però pazza di lui ormai da troppo tempo. Nel cast Claudio Bisio, Frank Matano, Renato Pozzetto e Ornella Vanoni. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Ma che bella sorpresa, trama e cast del film stasera 21 agosto 2022 su Canale 5

La commedia di Genovesi racconta la storia di Guido (Claudio Bisio), professore di letteratura in un liceo di Napoli. La sua vita piena di romanticismo però crolla in un lampo quando la sua fidanzata e convivente lo lascia per un altro uomo. Incapace di uscire da una profonda crisi morale, Guido non trova conforto in nulla. Gli si avvicina anche Paolo (Frank Matano), suo ex alunno e oggi docente di educazione fisica, ma non riesce a ottenere alcun risultato. Giungono nel capoluogo campano anche i genitori, milanesi doc, Giovanni (Renato Pozzetto) e Carla (Ornella Vanoni).

Tutto cambia però improvvisamente quando Guido incontra Silvia (Carla Baschetti), sua nuova vicina di casa. Non solo è bellissima sotto ogni aspetto, ma si interessa di sport tanto che tifa la sua stessa squadra di calcio, apprezza i piccoli gesti romantici e soprattutto ama girare in casa in lingerie. Si tratta di un quadro perfetto per Guido, che vede in lei tutti i caratteri che ha sempre cercato e mai trovato in una donna. Peccato però che sia tutto frutto della sua fantasia e la donna non esista. Intanto, un’altra pretendente vorrebbe suonare alla sua porta. È Giada (Valentina Lodovini), vicina di casa da sempre innamorata di lui.

Ma che bella sorpresa, 5 curiosità sul film stasera 21 agosto 2022 su Canale 5

Ma che bella sorpresa, la scelta di Napoli come location principale

Sbarcato in sala nel 2015, il film di Genovesi si ispira alla commedia brasiliana campione di incassi del 2009 A Mulher Invisível (in italiano La donna invisibile). Cercando di rimanere fedeli al film originale, regista e produttore scelsero Napoli come location principale. Secondo Maurizio Totti, il capoluogo campano è infatti l’unica città italiana in grado di recuperare il fascino colorato delle metropoli del Brasile.

Ma che bella sorpresa, il cane di Ornella Vanoni nel cast

Nei panni di Carla, la mamma del protagonista Guido, recita Ornella Vanoni. L’attrice ha portato spesso sul set il suo barboncino Why, subito divenuto membro del cast e mascotte della troupe. Essendo impossibile separarli per un solo istante, il regista decise di modificare la sceneggiatura e includere il cagnolino nei ciak.

Ma che bella sorpresa, le nomination ai Ciak d’Oro

Apprezzato dalla critica, il film di Alessandro Genovesi ottenne due nomination ai Ciak d’Oro. Gli esperti decisero di candidare Renato Pozzetto come “Miglior attore non protagonista” e Andrea Farri, autore della colonna sonora. Tuttavia, nessuno dei due riuscì ad accaparrarsi la statuetta.

Ma che bella sorpresa, nel cast anche il volto di una celebre fiction

Il cast del film di Genovesi comprende anche il volto di una celebre fiction targata Mediaset. Volto di Silvia, la donna che risolleva la vita del protagonista, è Chiara Baschetti, già apparsa ne L’isola di Pietro. Nella serie ha recitato nei panni di Elena, la figlia del protagonista interpretato da Gianni Morandi.

Ma che bella sorpresa, il curioso motivo del sì di Pozzetto

Renato Pozzetto ha accettato immediatamente la parte di Giovanni, padre del protagonista, offertagli da Genovesi. Ai microfoni di Donna Moderna, l’attore ha spiegato di aver detto sì per via della sceneggiatura e di un parallelismo con un suo vecchio film. Si tratta di Un amore su misura del 2007 che diresse e interpretò al fianco di Camilla Sjoberg e Anna Galiena.