Caos M5s, Di Maio a rischio espulsione

È convocato per stasera il Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle. All’ordine del giorno della riunione c’è la discussione sulla linea politica da tenere sulla risoluzione di maggioranza in vista delle comunicazioni del premier Mario Draghi in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo del 23-24 giugno. E, di conseguenza, sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio: i vertici del M5s si oppongono all’invio di ulteriori armi all’Ucraina, mentre è in questa direzione che spinge il ministro degli Esteri, ormai in aperto contrasto con il presidente Giuseppe Conte. Sulle decisioni prese dal Consiglio potrebbe essere chiamata ad esprimersi la base del Movimento.

Le dichiarazioni di Di Maio

«I dirigenti della prima forza politica in Parlamento, invece di fare autocritica, decidono di fare due cose: attaccare, con odio e livore, il ministro degli Esteri e portare avanti posizioni che mettono in difficoltà il Governo in sede Ue», ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una nota, parlando di «un atteggiamento poco maturo che tende a creare tensioni e instabilità all’interno del Governo». Queste le dichiarazioni, di ieri, che hanno scatenato il caos nel M5s: «Ho letto in queste ore che c’è una parte dei senatori della forza politica cui appartengo che avrebbe proposto una bozza di testo da inserire nella risoluzione, che di fatto ci disallinea dall’Alleanza Nato e ci disallinea dall’Ue. Se è un’Alleanza difensiva e ci siamo tutti quanti dentro, lavoriamo tutti quanti insieme per una soluzione pacifica. Non è che ci sganciamo e cominciamo a fare cose che magari possono essere utilizzate dalla propaganda russa per dire che l’Italia sta un po’ di più con la Russia che con la Nato: questo non ce lo possiamo permettere».

Ricciardi: «Prendere provvedimenti»

Intervistato da Repubblica, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi, ha definito «strumentale» l’attacco del ministro degli Esteri: «Grave che Di Maio utilizzi la sicurezza del Paese per attaccare i 5 Stelle». Ricciardi ha poi parlato di un’eventuale espulsione del ministro dal Movimento: «Ritengo che occorra prendere provvedimenti, magari coinvolgendo la rete o comunque il Consiglio nazionale. Da capo politico Di Maio ha espulso persone per cose molto, molto meno gravi».

Gubitosa: «Punto di non ritorno»

Sulla stessa lunghezza d’onda Michele Gubitosa, un altro dei cinque vicepresidenti del M5s, che in un’intervista a La Stampa ha detto: «Siamo a un punto di non ritorno: Di Maio ha pianificato la sua uscita dal M5s. È inaccettabile il fango che getta sul Movimento, che non è stato mai anti-atlantista». Così Alessandra Todde, viceministro allo sviluppo economico e vicepresidente del M5S, a Sky TG24: «Pretestuoso dire che la nostra forza politica può costituire un problema per la sicurezza nazionale. Lo trovo gravissimo».