M5S, Grillo torna a Roma e incontra i parlamentari: «Governo? Spero duri a lungo»

Beppe Grillo torna a Roma dopo la fugace apparizione della scorsa estate. Il garante e fondatore del Movimento 5 Stelle è arrivato nella capitale dove ha voluto incontrare i nuovi parlamentari pentastellati. L’ex comico ha voluto sottolineare ciò che ci si aspetta da deputati e senatori, le battaglie da intraprendere e il ruolo giocato dalla regola del doppio mandato in campagna elettorale. «Se oggi siete qui», ha detto loro, «è grazie alla regola dei due mandati». Un modo per ricordare l’importanza di aver mantenuto la norma interna al partito. Ma Grillo non si ferma: ha incontrato anche Conte e parlato del governo e del reddito di cittadinanza.

Il reddito di cittadinanza è «una conquista storica»

Si parte proprio da quest’ultimo punto. Una delle battaglie principali a cui è chiamato il Movimento 5 Stelle è quello per la salvaguardia della norma. Grillo spiega che «il reddito di cittadinanza è una conquista storica, esiste grazie a noi, dovremo essere pronti a difenderlo in ogni modo». Il garante punta sull’unità interna e su un gruppo di parlamentari che avrà l’opportunità, all’opposizione, di tornare a difendere i temi delle origini. «Siamo più uniti che mai, basta correnti», dice, baciando e abbracciando deputati e senatori. Ai giornalisti invece non risponde: «Dovete abbonarvi, senza abbonamento non rilascio interviste. Vi mando l’Iban».

L’incontro con Conte ieri sera. E sul governo: «Spero duri a lungo»

«Spero duri a lungo», ha poi commentato a chi è riuscito a intercettarlo prima di salire su un taxi e gli ha chiesto cosa pensasse del governo e sulla possibile durata. Un Grillo a tutto tondo, che non si concede alla stampa ma ha trascorso ieri sera oltre due ore e mezza con Giuseppe Conte all’hotel Forum di Roma. Con loro nessun deputato, senatore o componente del partito. Un faccia a faccia con la sola consulente della comunicazione, Nina Monti. Tra i due i rapporti dopo il turbolento periodo estivo sembrano essersi sanati, soprattutto grazie alla rimonta elettorale portata a termine da Conte, che è riuscito a riprendersi parte dell’elettorato perso.