M5s, Grillo: «Contagiati dagli zombie, ma alla fine vinceremo»

«Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma è certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole. Sapevamo fin dall’inizio di dover combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o, ancor peggio, contagiarci. E così è stato: alcuni di noi sono caduti, molti sono stati contagiati». Ma siamo ancora qui, e alla fine vinceremo, perché abbiamo la forza della nostra precarietà: siamo qui per combattere, non per restare, e questa nostra diversità è spiazzante per gli zombie». È quanto scrive Beppe Grillo sul suo blog in un post intitolato “L’Italia si desti”.

Grillo: «Compiangiamo chi di noi è caduto e non ha resistito al contagio»

Il cofondatore del Movimento 5 stelle, partito che sta attraversando una forte crisi interna, continua poi così: «Compiangiamo chi di noi è caduto e non ha resistito al contagio. Ma soprattutto ringraziamo chi di noi ha combattuto e combatte ancora. Per alcuni è il tempo di farlo con la forza della precarietà, perché solo così potremo vincere contro gli zombie, di cui Roma è schiava. Onore a chi ha servito con coraggio e altruismo, auguri a chi prosegue il suo cammino! Stringiamoci a coorte! L’Italia ci sta chiamando».

Grillo, una settimana fa il duro attacco a Di Maio

Una settimana fa, sempre attraverso il suo blog ma con un video, Grillo si era scagliato contro l’ex pupillo Luigi Di Maio, accusandolo di fare politica solo per poter «diventare una cartelletta». Aveva detto: «Adesso è di là che aspetta di archiviarsi in qualche ministero della Nato e ha chiamato intorno a sé decine e decine di cartellette che, insieme a lui, aspettano, a loro volta, di essere archiviati come tante cartellette». Nel videomessaggio, aveva definito inoltre il limite dei due mandati «la luce nella tenebra» e «l’antibiotico di una politica intesa come servizio civile». In vista delle elezioni di fine settembre, il M5s ha difatti deciso di non concedere alcuna deroga alla regola del doppio mandato.