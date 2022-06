Senza Di Maio, alcuni ex M5s vicini a Di Battista potrebbero tornare a casa

Una manciata di parlamentari che tornano nel Movimento 5 stelle. Un rientro di gruppo, non proprio di massa, che almeno rimpolperebbe le fila dei gruppi di Camera e Senato pesantemente indeboliti dalla scissione decisa da Luigi Di Maio. Lo scenario non è così remoto, tanto che lo stesso Alessandro Di Battista – attualmente fuori dal Parlamento – non lo esclude. Certo, la premessa fondamentale è che il M5s debba uscire dalla maggioranza, salutando la comitiva del governo Draghi. Tutti all’opposizione e solo allora il controesodo potrebbe avere inizio, partendo dalla punta di diamante, quel Dibba che al momento oscilla tra un reportage, in questi giorni in Russia, e un affondo al governo.

Un rientro di Di Battista non è escluso a condizione di passare all’opposizione

È noto che l’ex deputato sia corteggiato da tempo da Giuseppe Conte. Fin dalla nomina a presidente del M5s, infatti, l’avvocato di Volturara Appula vorrebbe farlo rientrare, appuntandosi la stelletta di una grande operazione di convincimento. Tra i due, nonostante le siderali differenze caratteriali e comunicative, c’è stima e sintonia. Di Battista ringrazia ma rifiuta ancora, lasciando intatta la sua ostilità nei confronti dell’esecutivo. Ma d’altra parte l’addio alla maggioranza da parte di Conte non è più una chimera. Molti fedelissimi dell’ex presidente del Consiglio lo chiedono in privato, e nelle dichiarazioni pubbliche sottolineano che l’appoggio a Draghi non è a tutti i costi. Inizia così quello sganciamento auspicato anche dagli attivisti. Pertanto l’opzione Dibba riprende quota: «Potrei riavvicinarmi al Movimento, ma a una condizione, che è l’unica accettabile per i tanti delusi di queste ore», ha detto in un’intervista a Tpi. Del resto, in questi anni, è rimasto sempre fuori dai giochi, non si è lasciato irretire dalla tentazione di fare il leader di una nuova formazione politica. Tanto che ora alcuni dimaiani scommettono: «Al prossimo giro tornerà in Parlamento con il Movimento». Vedremo.

Da Lezzi a Morra, fino a Villarosa: chi potrebbe tornare nel M5s

Di certo il suo avvicinamento a Conte potrebbe portare in dote un po’ di parlamentari che, a differenza sua, sono in carica. Sempre con la condizione, ben nota, del ritorno all’opposizione. Su tutti c’è l’ex ministra del Sud, Barbara Lezzi, oggi senatrice del gruppo Costituzione ambiente lavoro (Cal), un misto di ex grillini. La stima verso l’ex deputato è massima, sui social ha sferrato l’attacco contro la ministra Fabiana Dadone per difenderlo. «Secondo la ministra, Alessandro è un tizio qualunque che se ne va in vacanza e suona le sirene dell’addio al governo del M5s. Oltre al fatto che questa accusa viene spesso mossa dai Gasparri &C. della politica italiana che non hanno alcun rispetto per le persone che lavorano», ha attaccato Lezzi. L’ipotesi di rientro vale per l’altro senatore, presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra. Per qualche mese era stato indicato come reggente di un soggetto movimentista nell’attesa della leadership di Di Battista. L’iniziativa politica non ha preso forma, incagliata tra mille incomprensioni. Morra ha avuto la sua visibilità grazie al ruolo ricoperto e non ha aderito ad altri soggetti. Aspettando il giorno del ritorno a casa. Sempre a Palazzo Madama, un altro rientrante potrebbe essere Fabrizio Ortis, espulso proprio per non aver assecondato il voto di fiducia a Draghi. Alla Camera un nome caldo è senza dubbio quello di Alessio Villarosa, ex sottosegretario al ministero dell’Economia. Nei mesi scorsi ha affiancato Di Battista nel tour che lo ha portato in giro per l’Italia. Sembrava, anche in questo caso, il preludio a un progetto politico da lanciare. Invece è rimasto tutto fermo. Villarosa, sempre molto attivo in Transatlantico, seguirebbe senza indugio il suo amico. In un Movimento che indossa nuovamente i panni barricadieri, ci starebbe anche il rientro di Michele Sodano, uno dei duri e puri che da quando ha lasciato il M5s è rimasto nel gruppo Misto, come Villarosa, senza mai cercare altre sponde. Più difficile il ritorno all’ovile di Rosalba De Giorgi, che abbandonò i pentastellati in dissenso per le scelte sull’Ilva. Ma il ritorno alle origini, chissà, potrebbe anche modificare l’orientamento di Conte sullo stabilimento di Taranto.

Nessuna marcia indietro per Alternativa (almeno per ora)

E Alternativa? Per ora non c’è molto spazio. «Siamo pronti a dialogare con tutte le forze che sono contro il governo Draghi», ha detto Andrea Colletti, puntualizzando: «Ne deve passare acqua sotto i ponti per il M5s per chiedere scusa di quello che ha fatto in questo anno e mezzo in cui è stato complice di questo esecutivo». Ancora più improbabile il passo indietro di Dino Giarrusso, eurodeputato fresco di addio ai 5 stelle. Le sue dichiarazioni contro il leader del Movimento sono state troppo dure. Anche se tutto è sempre possibile: gli ultimi tempi hanno visto accadere eventi giudicati impensabili.