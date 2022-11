M5s, Crimi e Taverna tornano in parlamento assunti da Conte

Uno dei capisaldi del Movimento 5 stelle è la regola del doppio mandato: nessun esponente può prolungare per un terzo la permanenza in parlamento. Ma da quando Giuseppe Conte ha assunto la presidenza, qualcosa è cambiato e, dopo la tornata elettorale del 25 settembre, sono in arrivo delle “deroghe”. Per Vito Crimi e Paola Taverna, scrive Repubblica, sarebbe pronto un contratto da circa 70 mila euro annui come collaboratori parlamentari.

Taverna glissa: «Io non ne so nulla…»

L’esperienza maturata nei palazzi è diventata un valore da non disperdere. E così l’ex reggente del Movimento e la ex vicepresidente del Senato starebbero per firmare un contratto di consulenza con i gruppi pentastellati di Montecitorio e Palazzo Madama: una sorta di compensazione dopo essere rimasti vittima della tagliola del doppio mandato. «Avrò 70mila euro dal mio gruppo? Ma io non ne so nulla, oggi è domenica, sono una cittadina normale che la domenica fa altro, e comunque non sono stati determinati i contratti…», ha detto a Adnkronos Taverna, glissando sul ricco paracadute.

Taverna-Crimi, la firma entro fine mese?

Prima del ritorno al voto all’interno della galassia grillina c’è stata una discussione molto animata sull’opportunità o meno di modificare uno degli ultimi pilastri storici rimasti ancora intatti. Che, alla fine, è stato tenuto in piedi. «A questo inconveniente ovvieremo trovando le forme e i modi per valorizzare il patrimonio di competenze ed esperienze dei portavoce che durante questa legislatura hanno contribuito a fare del Movimento una vera, notevole forza riformatrice», aveva detto Conte, parlando delle controindicazione del limite del doppio mandato e dei trombati eccellenti. Anticipando, dunque, quanto sta per succedere. Al di là della smentita di Taverna e del silenzio di Crimi, la firma dei due potrebbe arrivare entro la fine del mese. Con buona pace della lotta ai privilegi della casta.