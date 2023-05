M5s, Conte barcolla tra pragmatismo e tentazione barricadera

«Siamo andati alla grande nelle città in cui non ci siamo presentati». Una battuta circola in Transatlantico per analizzare il bilancio del voto del Movimento 5 stelle. Ma al netto delle amare ironie sulle Amministrative, questa volta Giuseppe Conte non può fingere di ignorare la débâcle, limitandosi a rilanciare l’eterno tema dell’organizzazione sui territori. Non a caso ha parlato di un confronto possibile con il Partito democratico, accogliendo l’appello di Elly Schlein. «Siamo disposti a dialogare con il Pd, con Schlein», ha detto a chiare lettere l’ex presidente del Consiglio. Ponendo come paletto pro forma il confronto «su temi e progetti» e «sulle risposte concrete ai bisogni della comunità nazionale, senza compromettere le nostre battaglie più significative». Dunque, non solo un campo largo ma «un’idea diversa di Paese» da proporre per battere il centrodestra guidato da Giorgia Meloni.

I fedelissimi di Conte, da Gubitosa a Ricciardi e Silvestri

Insomma, Conte ha colto il punto, almeno nel day after: c’è un nodo politico da sciogliere, la direzione che vuole dare al M5s nei prossimi, in vista delle Europee ma anche delle Amministrative 2024, che interesseranno città come Bari e Firenze, molto più grandi rispetto a quelle andate al voto nell’ultima tornata. Il ragionamento è duro, ma efficace: senza una linea chiara e «con la sua solita, sfiancante prudenza», come la definisce una fonte pentastellata, c’è il pericolo che l’avvocato di Volturara Appula possa perdere la presa sul Movimento. Non sarebbero sufficienti le sue truppe in Parlamento e nei vertici regionali. Certo, l’inner circle dei vicepresidenti, da Luigi Gubitosa a Riccardo Ricciardi, è saldo al fianco del leader, così come il capogruppo alla Camera, Francesco Silvestri, che spesso lo scorta nei corridoi di Montecitorio. Ma nel corpaccione degli eletti iniziano a registrarsi dei sommovimenti che ricordano quelli delle prime fronde anti-Di Maio. Lamentele, mugugni, frasi a mezza bocca per consegnare sfoghi ai cronisti. Un déjà-vu di malpancismo per i 5 stelle, che però nel frattempo sono molto cambiati. I tempi del primo Di Maio sono finiti da un pezzo. A cominciare dalla totale distanza del fondatore Beppe Grillo, che deve badare ai problemi giudiziari del figlio Ciro e che peraltro non esercita più il fascino su deputati e senatori, a differenza della prima ondata di “grillini”.

Il pragmatismo di Patuanelli e Appendino (con mire da leader) contro il movimentismo di Raggi e Di Battista

Conte, insomma, è stretto in una morsa: la linea pragmatica di cui è fautore il capogruppo al Senato, Stefano Patuanelli, che punta a un asse più stretto con il Pd, contro il sogno del ritorno alle origini, incarnato dall’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, con il pieno sostegno di Alessandro Di Battista. Il leader del Movimento sembra più propenso a seguire il riposizionamento suggerito da Patuanelli, con la benedizione di Chiara Appendino che, secondo alcuni rumors, avrebbe progetti di leadership. L’ex sindaca di Torino in realtà piace a una parte del Movimento proprio per il suo approccio realista, consapevole che i dem siano un alleato necessario. E quindi più che di ambizioni personali sulla guida si tratta di auspici formulati da altri. Resta il fatto che il presidente pentastellato ha lanciato segnali in tal senso: pensa di avviare un’opposizione al governo Meloni più ordinata, e coordinata, in Parlamento, evitando la guerriglia costante con il Pd. Una sorta di “patto di non belligeranza” in vista delle Europee, perché sia Schlein che Conte hanno la necessità di rafforzare il ruolo di leader. Tuttavia, sul fronte opposto c’è la strategia barricadera alla Dibba, con la riedizione del Movimento 5 stelle anti-casta e ostile a qualsiasi ipotesi di alleanze politiche, men che meno con il Partito democratico, visto come il male assoluto. Una spina nel fianco principalmente mediatica, vista l’assidua presenza di Di Battista negli studi televisivi, che condiziona Conte, sempre molto attento all’immagine esterna. Per questo tra i 5 stelle cresce il timore «di un leader-pendolo, che cerca di non scontentare nessuno». Ma con la prospettiva di avere una posizione troppo ondivaga. Con un danno a se stesso e a quelli che dovrebbero essere gli alleati.