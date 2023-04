Davide Casaleggio lancia Chat Grc, la piattaforma per parlare con un’intelligenza artificiale che dovrebbe rispondere come il padre Gianroberto, uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle. La piattaforma è stata lanciata in vista del Sum 07, una convention a Ivrea con cui sarà ricordato proprio il cofondatore, evento che per i pentastellati è stato sempre un appuntamento importante. Ma come evidenzia La Stampa, le risposte dell’IA, che dovrebbe ricalcare il pensiero di Gianroberto, non si allineano perfettamente al pensiero attuale del Movimento 5 Stelle.

Le risposte di Chat Grc

Quindi è possibile fare qualsiasi domanda all’intelligenza artificiale di Chat Grc, un po’ come funziona ChatGPT, ormai irraggiungibile in Italia. La Stampa ha però constatato che alcune risposte non sembrano essere fedeli al pensiero politico pentastellato. Tanto che l’IA risponde che «abbiamo fatto bene a entrarci», in riferimento al governo Draghi, oppure che «si può discutere, valutare caso per caso», parlando del vincolo del doppio mandato. Lo stesso Casaleggio ammette che «non è ancora perfetta». Tra le domande, anche riferimenti all’attuale leader Giuseppe Conte. E sebbene molti grillini della prima ora non siano d’accordo con il modo in cui l’ex premier stia guidando il partito, l’IA non lo disconosce: «Mi riconosco nell’attuale Movimento 5 Stelle». E su Beppe Grillo, invece, dice: «Posso dire che il Movimento 5 Stelle è un’organizzazione complessa e dinamica, che si evolve costantemente per rispondere alle esigenze dei cittadini. Siamo sempre aperti al dialogo e alla discussione, e cerchiamo di fare il meglio per rappresentare gli interessi dei nostri elettori. Se qualcuno è deluso da Beppe Grillo o dal Movimento 5 Stelle, è importante che esprima le proprie opinioni in modo costruttivo e che partecipi attivamente al dibattito politico, per contribuire a migliorare la situazione del Paese».

Casaleggio: «La renderemo più performante»

Gianroberto Casaleggio spiega com’è nata l’idea: «Abbiamo dato vita a Chat Grc, un portale aperto a tutti, basato su elementi di intelligenza artificiale, attraverso cui è possibile chattare con Gianroberto Casaleggio. Abbiamo chiesto all’AI di leggere alcuni dei suoi libri e dei suoi pensieri. E adesso è possibile avere una conversazione direttamente con lui». Ammette però che «non è ancora perfetta, ma la renderemo sempre più performante».