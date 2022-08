M5S, il candidato a Napoli: «Zelensky un cogl*one, Di Maio un pezzo di mer*a»

Altra bufera nel M5S: il candidato di Napoli Gaetano Amato esplode su Facebook e non le manda a dire a nessuno. Mario Draghi, Olaf Scholz, Boris Johnson, Joe Biden, Emmanuel Macron… Gli ultimi che sono finiti sotto attacco sono il presidente ucraino Zelensky e il leader di Impegno Civico Luigi Di Maio. Il post con gli isulti è comparso sulla pagina Facebook del candidato, noto anche come attore di serie TV e fiction, come La squadra e Il grande Torino. Nel mirino è finito anche il leader del Movimento Giuseppe Conte.

M5S, la furia del candidato di Napoli: cosa ha scritto

In un commento, dove un utente dichiarava di voler votare per Conte, il candidato ha risposto: «Tu non voti Conte, voti uno sconosciuto che potrebbe essere un pezzo di me*da come Di Maio». Ad agosto si era scagliato anche contro Enrico Letta del PD. «Talmente sfigato che quando passa le scale di spostano e i gatti neri si grattano le pal*e» si legge. All’Adnkronos, che gli domanda sul suo comportamento social, Amato risponde: «Il mio linguaggio colorito? Purtroppo aveva ragione Umberto Eco. Non tutti sui social sono in grado di seguire una linea intellettiva normale, purtroppo regna la superficialità totale. Bisogna far passare dei concetti seri con un linguaggio popolare, terra-terra».

Su Biden era stato ancora più duro. «Considerando che i russi hanno il maggior numero di ordigni atomici, pensate che a qualcuno possa venire in mente di reagire e così vedersi scaricare addosso tremila ordigni atomici ? Per cui ecco come finirebbe: Ucraina rasa al suolo e gli altri a farsi i caxxi propri. Questo cog**one in foto, che fa la star con i servizi fotografici manco si trovasse in una fiction di terz’ordine (…). Ma torniamo all’atomica. Pensate che Putin possa mai accettare una sconfitta che segnerebbe la sua fine ? (…) Ecco perché non servivano i carri armati ma un serio Impegno diplomatico dicendo a Biden fatti i cazxi tuoi e vattene a fanculo tu e le tue armi. Ragionamento complicato? Probabile».

Non era la prima volta

Il candidato si era scagliato anche contro Rocco Casalino nel 2014. Non si era risparmiato nemmeno con Iva Scalfarotto – ora di Italia Viva – reo di non aver votato Rodotà come Presidente della Repubblica.