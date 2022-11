M4, domani aprono le prime sei stazioni: viaggi gratis nel weekend

Per inaugurare la nuova linea M4, nei giorni di sabato e domenica, i cittadini potranno viaggiare gratis sulla nuova linea di sei fermate. Una splendida iniziativa che verrà arricchita ulteriormente nei prossimi giorni con altre aree dedicate ai cittadini della metropoli.

L’inaugurazione della linea blu M4

Sabato 26 novembre alle ore 12.30, apre ufficialmente ai cittadini la nuova metropolitana di Milano: la linea blu, M4. Il comune ha deciso di regalare a tutti due giorni di ingressi totalmente gratuiti. «Il prossimo fine settimana Milano si tingerà di blu per salutare la nascita della M4: a partire dalle 12.30 di sabato 26 novembre, momento di apertura al pubblico, si potrà viaggiare gratuitamente da Linate Aeroporto a Dateo fino all’intera giornata di domenica 27 novembre», questo è l’annuncio di palazzo Marino. Disponibili le prime sei fermate della blu: Linate, che è il capolinea, Repetti, Forlanini, Argonne, Susa e Dateo.

«Insieme ai Municipi 3 e 4, è stata organizzata una festa nella giornata di sabato lungo viale Argonne. L’apertura di M4, infatti, è l’occasione per restituire a cittadine e cittadini gli spazi pubblici a lungo interessati dai cantieri della metropolitana, che il comune ha voluto riqualificare e arricchire con nuove sistemazioni superficiali a beneficio dei quartieri. Sarà restituito il parterre centrale che percorre viale Argonne fino a piazzale Susa, completamente rinnovato con aree gioco per bambini, aree fitness con attrezzature per il corpo libero, campi da calcio, basket, bocce, pallavolo e tavoli da ping pong. Questi nuovi giardini saranno dotati anche di piste ciclabili, aree cani e avranno una pavimentazione ecologica e drenante» ha spiegato il comune.

Le novità per le nuove stazioni e il progetto futuro

La nuova metro M4, per giugno 2023, arriverà fino a San Babila dove ci sarà l’interscambio con la M1. Nel 2024, la nuova linea comprenderà 21 stazioni e 15 km di estensione, attraversando la Cerchia dei Navigli fino al Lorenteggio, con capolinea a San Cristoforo.

La squadra di 47 treni senza conducente potrà trasportare 24mila passeggeri all’ora, con una stima di 86 milioni di persone in un anno e una frequenza di picco di un treno ogni 90 secondi. Ogni treno disporrà di una capienza massima di 600 passeggeri.