Lydia Alfonsi morta a 94 anni: l’ultima apparizione ne La vita è bella

Addio a Lydia Alfonsi, attrice italiana morta all’età di 94 anni. Il suo nome è stato legato soprattutto al periodo d’oro degli sceneggiati televisivi degli anni Sessanta e a importanti teatri italiani come il Piccolo Teatro di Milano e lo Stabile di Genova.

Lydia Alfonsi morta a 94 anni

Protagonista sul piccolo e grande schermo, la donna si è spenta il 21 settembre a Parma, la città dove era nata. Dopo un’intensa attività teatrale e cinematografica, avviata nel 1946 con Anna Christie di Eugene O’Neill e proseguita per trent’anni, la Alfonsi ha raggiunto la popolarità per le sue drammatiche interpretazioni dei teleromanzi degli anni Sessanta.

Rivelatasi al grande pubblico come protagonista di La Pisana, sceneggiato tratto da Le confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, ha in seguito recitato in altri prodotti tratti da opere letterarie come Mastro Don Gesualdo (1964), Luisa Sanfelice (1966) e Il segreto di Luca. Grazie alle sue doti di attrice drammatica, aveva dato vita a molte eroine del teatro classico come Medea, Elettra, Elena e Fedra, legando il suo nome a importanti teatri italiani.

La carriera cinematografica

Abile a recitare in ogni tipologia di film, dal drammatico al romantico, dal western al peplum, era stata anche insignita del titolo di Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana dal presidente Sandro Pertini. Madrina del Premio Nazionale Letterario Pisa per oltre 25 anni, tra i titoli da lei recitati figurano: Vita da cani (1950) di Steno e Monicelli, La morte ha viaggiato con me (1957) di Marcello Baldi, La legge (1959) di Jules Dassin, Gli amori di Ercole (1960) di Carlo Ludovico Bragaglia, I delfini (1960) di Citto Maselli, Morgan il pirata (1960) di Primo Zeglio, La guerra di Troia (1961) di Giorgio Ferroni, Un uomo da bruciare (1962) di Valentino Orsini, Paolo e Vittorio Taviani (1962), Faccia a faccia (1967) di Sergio Sollima (1967), e Porte aperte (1990) di Gianni Amelio. La sua ultima apparizione è stata nel film di Roberto Benigni La vita è bella (1997), dove ha interpretato il ruolo dell’editrice Guicciardini.