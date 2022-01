Negli Stati Uniti, il basket femminile è uno sport professionistico da 26 anni. La WNBA, lega che cura le franchigie e i campionati, nacque il 24 aprile 1996. Ma già, molti anni prima, una donna è stata vicina a calcare il parquet più ambito dai cestisti mondiali. A giocare assieme ai colleghi maschi. Si tratta di Lusia Harris, originaria di Minter City, scomparsa improvvisamente nella notte all’età di 66 anni. Oggi l’intero mondo della palla a due la saluta «come la più grande di sempre».

«Con profondo dolore annunciamo che la regina del basket Luisa Harris, il nostro angelo, si è spenta inaspettatamente oggi nel Mississippi», ha dichiarato la famiglia in un comunicato diffuso dal sito ufficiale dell’NBA. «La ricorderemo per la sua carità e i suoi successi, dentro e fuori dal campo, che hanno portato la luce a tutte le donne che giocano a basket». Ignote le cause del decesso, da tempo, però, la donna era costretta sulla sedia a rotelle.

Lusia Harris, chi è la regina del basket che ha sfiorato l’NBA

Nata a Minter City, in Mississippi, il 10 febbraio 1955, Lusia Harris ha mosso i primi passi sul parquet alla Delta State University. Qui ha vinto tre titoli nazionali consecutivi negli anni Settanta, segnando con una media di 25,9 punti a partita e stabilendo diversi record ancora imbattuti nell’universo dei college. I suoi numeri le fecero guadagnare la convocazione nella nazionale americana per le Olimpiadi di Montreal 1976, edizione dei giochi che segnò l’ingresso del basket femminile nella competizione a cinque cerchi. Fu lei a segnare i primi storici punti a stelle e strisce nel torneo, portando gli Stati Uniti alla vittoria della medaglia d’argento.

Un’impresa bissata qualche tempo dopo da un’altra ancora più grande. Nel 1977, New Orleans Jazz, squadra di NBA, la selezionò al settimo round del Draft. Si tratta del sistema tramite cui le franchigie scelgono gli atleti senza contratto o provenienti dai college o dall’estero per inserirli in rosa. Lusia Harris in quell’occasione fu la prima – e finora unica – donna a essere ufficialmente arruolata nel massimo campionato di pallacanestro. Era però incinta e dovette rifiutare, mancando l’appuntamento definitivo con la storia.

Ha però continuato a giocare a basket per le Houston Angels dell’allora Women’s Professional Basketball League nella stagione 1979-80. Le sue azioni le valsero un posto nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame nel 1992, prima donna di colore a ottenere simile riconoscimento. Nel 1999 è stata poi inserita anche nella Women’s Basketball Hall of Fame.

Il ricordo dell’NBA, dal documentario di Shaquille O’Neal al tweet di Carter

La sua vita è raccontata nel documentario The Queen of Basketball, uscito lo scorso anno. Produttore esecutivo è Shaquille O’Neal, ex stella dei Los Angeles Lakers nonché uno dei migliori atleti della storia recente. «Vogliamo solo che il mondo sappia che è stata la più grande di sempre», aveva detto l’ex cestista all’Hollywood Reporter nel presentare il progetto. «Lusia Harris è un’atleta di colore che la storia ha sminuito, cui sono state negate molte opportunità». Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo NBA. Su Twitter ha parlato Vince Carter, ex cestista di Sacramento, Phoenix e Dallas: «Un onore e un privilegio aver lavorato con lei», ha scritto l’atleta, condividendo anche una foto che lo ritrae assieme a Harris.

Dawn Staley, ex cestista della WNBA per Charlotte e Houston, ha salutato con affetto «la pioniera e regina» Lusia Harris, dicendosi vicina alla famiglia e agli amici. Sui social ha lasciato un messaggio anche la Delta State University, che diede i natali alla carriera della giocatrice.