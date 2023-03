Luquisha Lubamba al Cosmoprof: «Mi insultano perché sono un drag queen»

Un abito a fiori, i lunghi capelli biondi della sua parrucca e la barba che la caratterizza. La drag queen Luquisha Lubamba si è presentata così al Cosmoprof, la fiera della bellezza di Bologna, ricevendo non pochi insulti. Lo denuncia lei stessa sul proprio profilo Instagram (dove vanta quasi 50 mila follower), parlando di scelta «coraggiosa» e raccontando poi cos’è accaduto tra i vari padiglioni nella giornata di domenica 19 marzo.

Lubamba: «Ragazzine mi ridevano in faccia»

Il racconto di Luquisha Lubamba, ripreso da Repubblica, evidenzia ciò che è successo: «Mi sono presentata qui come drag queen, essendo la fiera della cosmesi mi sembrava una bellissima idea. Girando fra gli stand ho dato naturalmente nell’occhio, mi guardavano tutti. Ma se molti mi riconoscevano per la mia partecipazione a Drag race Italia. Mi chiedevano selfie insieme, anche persone che non avevano visto il programma ma mi apprezzavano lo stesso, ci sono state altrettante persone che mi guardavano fisso, facevano battutine, mi offendevano, ragazzine mi ridevano in faccia».

La delusione della drag: «Ci rimani male»

Lubamba prosegue: «Se da un lato avrei voluto prenderli a pugni (ma no, non l’avrei mai fatto!), dall’altro ho scelto di agire con logica: sono stata calma, ho replicato con un sorriso, sono andata avanti per la mia strada. Certo, in un primo momento ci rimani male. Non certo per me stesso, ma perché ti rendi conto che la società di questi tempi dovrebbe essere molto più avanti con le opinioni, invece è tutto tremendamente retrogrado, c’è tantissima ignoranza, la gente si sente sempre in dovere di giudicarti. C’è un problema di pregiudizio. Quando faccio la drag queen nei locali mi riparo in un certo senso nella comfort zone, perché il pubblico si aspetta che io mi presenti esattamente così. Ma quando prendi il coraggio di girare così tra al gente comune, facendoti vedere da qualsiasi tipo di pubblico, è un grosso rischio: cadi su persone ignoranti che non sono informate su quello che stai rappresentando. Nella loro testa non rispetti il canone degli stereotipi».