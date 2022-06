L’uomo che voleva diventare Cesare, stasera su Rai3 ascesa e caduta di Mussolini

Gli esordi come socialista, la fondazione del fascimo, l’alleanza con Hitler. La vita politica e personale di Benito Mussolini al centro di L’uomo che voleva diventare Cesare, nuovo prodotto di Rai Documentari per la regia di Serge de Sampigny. La trasmissione andrà in onda stasera 30 giugno alle 22 su Rai3, dopo le gare di atleta leggera di Diamond League. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

L’uomo che voleva diventare Cesare, il documentario su Mussolini stasera 30 giugno 2022 su Rai3

Protagonista del documentario della Rai sarà Mussolini, in particolare la sua carriera politica. Sfruttando un ricco materiale restaurato dell’Archivio Luce, il regista Serge de Sampigny presenterà un racconto del capo del fascismo sin dai suoi primi passi in politica. Sarà possibile vedere i suoi giorni da socialista, quando era direttore del giornale L’Avanti. Si passerà poi alla fondazione del fascismo e la conseguente marcia su Roma, di cui a ottobre ricorrerà il centenario. L’uomo che voleva diventare Cesare si concentrerà poi sulla genesi della dittatura fascista, passando per l’omicidio Matteotti e le principali mosse interne ed estere.

Ecco che allora grande attenzione avrà la campagna in Etiopia del 1935, grazie a cui Mussolini riuscì a raggiungere ampia popolarità nel Paese. Il suo destino invertì nettamente la tendenza a seguito del patto con Adolf Hitler, leader della Germania, e all’istituzione delle leggi razziali anche sul territorio italiano. Le immagini a colori dell’Archivio Luce, appositamente restaurate, mostreranno anche il patto d’acciaio del 1939 e il ruolo dell’Italia durante la Seconda guerra mondiale. Una lunga serie di sconfitte portò pian piano Mussolini verso il declino. Le ultime immagini racconteranno la nascita della Repubblica Sociale Italiana nell’area settentrionale del Paese fino alla rovinosa caduta del 1945, quando fu catturato dai partigiani e fucilato assieme a Claretta Petacci il 28 aprile.