Luoghi del cuore Fai, la classifica: Gallipoli, Campobasso e Alessandria sul podio

Annunciata la nuova classifica dei luoghi del cuore Fai. Sul podio ci sono Gallipoli, Campobasso ed Alessandria con monumenti e punti d’interesse che hanno ricevuto più voti da parte del pubblico.

La nuova classifica dei luoghi del cuore Fai

A vincere la classifica dei luoghi del cuore Fai per quest’anno è stata la Chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli. Si tratta di un piccolo edificio medievale immerso nella campagna salentina e si trova a circa un chilometro dal mare. Infatti, questo luogo è stato votato da 51.443 persona, addirittura il doppio dei cittadini di Gallipoli.

Al secondo posto della classifica invece, si è piazzato il Museo dei Misteri di Campobasso. Questo luogo ha totalizzato 32.271 voti. Si tratta di un record per Campobasso e il Molise, visto che per la prima volta in assoluto questa regione riesce a conquistare il podio di tale speciale classifica. Chiude il podio al terzo posto la Chiesa di San Giacomo della Vittoria ad Alessandria. In molti hanno votato per questo luogo ma quest’anno è riuscito a ottenere solo il gradino più basso del podio.

Gli altri risultati

Oltre alla classifica dei luoghi del cuore Fai, gli italiani hanno votato anche i Borghi e i loro luoghi. Questa speciale classifica è stata vinta dal castello e borgo medioevale di Cremolino nell’Alto Monferrato. Grazie a questo risultato, Alessandria e le sue province sono state tra le protagoniste assolute di questo censimento.

In merito ai risultati della classifica ha parlato anche il presidente Fai, ovvero Marco Magnifico. Le sue parole sono state: «Ha votato l’82% dei comuni, praticamente tutta Italia». Ai tre vincitori della classifica dei luoghi del cuore Fai vanno rispettivamente 50, 40 e 30 mila euro destinati a progetti di recupero e restauro. Al borgo di Cremolino invece, spetta il premio speciale Intesa Sanpaolo dal valore di 20 mila euro.