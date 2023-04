«Luna rosa» 2023, il plenilunio primaverile del 6 aprile: quando e dove vederlo

Una Pasqua tinta di rosa quella attesa dai tanti appassionati tra gli addetti ai lavori e non: la Luna Piena di aprile sta infatti per sorgere nel cielo, regalando uno spettacolo unico e particolare. Meglio conosciuta come Plenilunio pasquale o Luna Piena di Pasqua, corrisponde in realtà al primo plenilunio di primavera.

Luna rosa 2023: quando e dove vederla

Ma quando si potranno alzare gli occhi al cielo per vedere la luna che si è guadagnata l’appellativo di Full Pink Moon dal quarto plenilunio dell’anno dai nativi americani, per le fioriture del Muschio Rosa, o Phlox subulata? La risposta arriva dall’Uai (Unione Astrofili Italiani) nella rubrica Il cielo del mese: il plenilunio della Luna Rosa è previsto per il 6 aprile alle 8.35 ora italiana. Attenzione a volgere lo sguardo a ovest nelle ore notturne e sperare in condizioni climatiche favorevoli all’osservazione. Lo spettacolo sarà visibile anche a occhio nudo.

Il consiglio dell’esperto

Sul sito ufficiale Uai si legge inoltre come: «Osservando il cielo di aprile possiamo assistere alla transizione dal cielo invernale a quello estivo. Nelle prime ore dopo il tramonto possiamo ancora ammirare le costellazioni che hanno dominato il cielo nei mesi precedenti: Orione, il Toro, i Gemelli, l’Auriga. Nel contempo, nel cielo orientale, si cominciano a scorgere gli astri che saranno protagonisti della stagione estiva. Ben visibile nel corso della prima parte della notte, anche Marte, più alto in cielo rispetto a Venere. Il pianeta rosso rimane per tutto il mese nella costellazione dei Gemelli, dove formerà un suggestivo triangolo con le due stelle più brillanti, Castore e Polluce. Nei cieli del mattino splendono invece Saturno e Nettuno, bassi sull’orizzonte orientale tra le luci dell’alba».