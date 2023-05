Luna Piena dei Fiori ed eclissi lunare del 5 maggio: a che ora e dove vederla

Occhi puntati al cielo questa sera per milioni di italiani, che avranno la possibilità (anche senza particolari strumentazioni come i costosi telescopi) di ammirare uno dei fenomeni atmosferi più affascinanti, ovvero una suggesiva eclissi lunare che si produrrà nella serata di oggi, 5 maggio.

Eclissi lunare del 5 maggio: i consigli per ammirarla

Come ogni evento simile, anche l’eclissi di questa sera avrà una durata limitata: la fascia oraria in cui sarà possibile ammirarla è quella compresa fra le ore 20 e le 21:30. Il fenomeno accompagnerà il plenilunio di maggio, anche chiamato nel linguaggio popolare “Luna piena dei fiori“. Per la precisione, il periodo in cui il corpo celeste risulterà oscurato inizierà intorno alle ore 17:14, ma a causa della rotazione terreste per il nostro Paese sarà visibile solo a partire dal crepuscolo serale. Fintanto che il fenomeno sarà oscurato dalla luce del sole, infatti, non sarà possibile apprezzarlo in tutto il suo suggestivo splendore.

Meteo e nuvole permettendo, sarà possibile ammirare l’eclissi in tutta Italia, anche se nella sua interezza sarà apprezzabile solo in alcune zone dell’emisfero australe, in Australia, in Asia e in Africa.

Cos’è un’eclissi lunare di penombra

Questo particolare (e imminente) tipo di fenomeno avviene quando il nostro unico satellite, la Luna, attraversa il cono di penombra proiettato dalla Terra senza però transitare per il cono stesso. Quando ciò dovesse accadere si presenta un evento ancor più impressionante, la cosiddetta “Luna di sangue”, in occasione del quale il satellite terreste assume un acceso colore rossastro.

Chi non dovesse riuscire ad ammirare l’eclissi penombrale di stasera per un motivo o per un altro non dovrebbe comunque disperare: secondo quanto riportato dal Five Millennium Catalog of Lunar Eclipes, il prossimo appuntamento è fissato fra pochi mesi, precisamente il 28 ottobre. Come riporta Starwalk Space, si tratterà ad ogni modo della più profonda eclissi lunare penombrale fino a settembre del 2042: per riuscire ad apprezzare l’evento in arrivo a breve, dunque, bisognerà armarsi di pazienza e sperare in un cielo particolarmente limpido.