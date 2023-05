Luna nera del 19 maggio 2023: che cos’è e quando si verifica

La Luna Nera torna a far sognare con il suo spettacolo suggestivo: dopo quasi un anno, questo particolare fenomeno che, rispetto al nome, nulla ha di cupo o di misterioso, si ripresenta nella giornata di oggi per far restare, appassionati e non, con il naso all’insù. La Luna Nera, che altro non è che Luna Nuova, soggetta però a determinate condizioni, deve il suo nome ad anni di tradizioni pagane e folclore popolare. Nulla di verosimilmente tecnico. La Luna Nuova o novilunio infatti deve le sue variazioni e appellativi alla fase del ciclo lunare che si verifica quando il satellite della Terra si trova frapposto tra il nostro pianeta e il Sole. Durante questa fase, che coinvolge il sistema Sole-Terra-Luna, la faccia visibile della Luna risulta completamente in ombra, in quanto la luce risulta dal lato opposto, nascosto, non visibile dalla superficie terrestre.

Che cos’è la Luna Nera del 19 maggio 2023

Che cosa accadrà dunque oggi, 19 maggio 2023? La Luna, in rotazione sincrona con la Terra, non essendo illuminata e rimanendo legata alla durata media del mese sinodico o lunare, ovvero 29 giorni 12 ore 44 minuti e 2,9 secondi, sarà al centro di un mese lunare leggermente più corto di quello terrestre, rendendo possibile che nello stesso mese del calendario si verifichino due lune nuove, una all’inizio e una alla fine. La Luna Nera del 19 maggio, pertanto la terza Luna Nuova di una stagione che ne avrà quattro in tutto, altro non è che un ulteriore novilunio periodico.

Quando osservare la Luna Nera del 19 maggio 2023

Per osservare questo splendido evento naturale che, dopo la giornata di oggi, si verificherà nuovamente solo nel 2033, bisognerà tenere gli occhi puntati al cielo nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2023, a partire più o meno dalle 22:53.