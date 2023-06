Luna, chi è la nuova fidanzata di Victoria dei Maneskin: le foto a Formentera

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, è stata beccata a Formentera con la sua nuova fiamma, Luna. Le due sono apparse molto unite ed appassionate.

Chi è Luna, la nuova fidanzata di Victoria dei Maneskin

Victoria si trova a Fomentera con quasi tutta la band (manca solo Damiano David) che, dopo il sold-out di Barcellona al Primavera Sound Festival, si è concessa qualche giorno di relax al mare. Come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, la bassista non si separa dalla sua ultima conquista. Le due sono state paparazzate al largo su una barca dove si scambiano baci e tenerezze e sembrano molto legate. Insieme a loro gli amici di sempre Thomas Raggi ed Ethan Torchio con le loro metà Lavinia e Laura.

La ragazza compare già in alcune foto di gruppo scattate a Ibiza, ma fino al servizio pubblicato da Chi era passata quasi inosservata. Si tratta di Luna Passos, modella di origini brasiliane che lavora presso l’agenzia Nass Models. Molte le foto sul suo profilo dei servizi scattati, le collaborazioni con Givechy e le passioni, tra cui pole dance, uncinetto e un gattino che la segue ovunque.

Una breve vacanza prima di ripartire con il Loud Tour

I membri dei Maneskin, pur senza il loro frontman, si stanno concedendo qualche giorno di vacanza prima del tour che arriverà a breve anche in Italia, da dove ripartiranno i concerti del Loud Kids Tour iniziato nel 2022. Nel mese di luglio, infatti, la band tornerà nel nostro Paese con diverse date: il 16 luglio a Trieste, il 20 e 21 luglio a Roma e il 24 e 25 luglio a Milano, tutte già sold out da settimane.

Il Loud Kids Tour Gets Louder è il secondo tour musicale dei Maneskin a supporto del loro secondo e terzo album in studio Teatro d’ira – Vol. I (2021) e Rush! (2023). Il tour è stato un successo internazionale che ha portato la band in America e in gran parte dell’Europa, affermandola nel mondo.