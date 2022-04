Lulù Selassié: “Ho scoperto di essere single dai giornali, è colpa della sua famiglia”

Lulù Selassié è intervenuta per fare chiarezza riguardo la fine della storia, nata all’interno della casa del GF VIP, con Manuel Bortuzzo. La principessa ha ammesso di aver appreso dai giornali di essere tornata single e ha confessato di non essersi mai sentita accettata dalla famiglia del nuotatore.

Lulù Selassié sulla fine della storia con Manuel

Solo poche ore prima il suo (ormai) ex fidanzato aveva diffuso un comunicato per annunciare la loro separazione definitiva. Una notizia che era già nell’aria dopo che sia il padre che il fratello avevano smesso di seguire Lulù ed erano circolate indiscrezioni su presunti malumori all’interno della coppia. Rumors che si sono rivelati fondati date le dichiarazioni di Manuel, che ha spiegato pubblicamente che “quella nella cada del GF è stata una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare risconto nella vita reale” lasciando basiti i sostenitori della sua storia con Lulù.

La quale ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram spiegando che nel dettaglio cosa è accaduto realmente e sottolineando che il motivo della rottura non è, come letto da più parti, legato al suo carattere. “È facile dare la colpa a me per esserci lasciati, è facile dare la colpa a chi come me, a differenza di altri, si è sempre mostrata dentro la casa del GF VIP per ciò che è”, ha esordito.

“Suo padre da sempre contro di me”

La principessa ha continuato spiegando di aver sempre avuto contro il papà di Bortuzzo contro: “Sin da quando ero all’interno della casa il padre di lui, e tutto il contesto attorno, non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate”.

E invece ha dovuto constatare che sono mancati da parte della famiglia del suo ex compagno rispetto e sincerità. Quanto al fatto che Franco e Kevin (fratello di Manuel) le avessero tolto il segui dal profilo, la modella ci ha tenuto a smentire confessando che lei e la sorella Clarissa lo hanno bloccato “per motivi che non voglio esternare”.

Infine una frecciatina al nuotatore, reo a sua detta di non averle comunicato la fine della loro relazione prima di dirlo ai giornali: “Mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica con un comunicato, mi ha fatto tanto male”.