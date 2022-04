Lulù Selassié, dopo il padre anche il fratello di Manuel smette di seguirla sui social

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, fidanzatisi nella casa del Grande Fratello Vip e ancora innamorati, sono tornati al centro del gossip per un gesto social che la famiglia del nuotatore ha riservato alla principessa etiope: sia il fratello Kevin che il padre Franco hanno infatti smesso di seguirla su Instagram, indice che potrebbe rimandare ad alcuni dissapori sorti tra la ragazza e i parenti del compagno.

Il fratello di Manuel smette di seguire Lulù

Il primo a defolloware Lulù è stato Franco, il quale, già durante i mesi del programma, non aveva nascosto che secondo lui la princess non era la fidanzata giusta per il figlio. Lo ha seguito a ruota anche il fratello di Manuel, Kevin, che ha anch’egli deciso di smettere di seguirla sui social. Non solo: nelle stesse ore ha anche condiviso uno scatto insieme all’ex compagna dell’atleta, Federica, che invece è ancora in ottimi rapporti con la loro famiglia. I più affezionati al GF ricorderanno che si era anche recata in studio per salutarlo e le aveva scritto una lettera per manifestarle il suo supporto.

Dal canto suo, i due fidanzati non hanno lasciato intendere cosa possa essere successo né hanno commentato l’accaduto. Sono però sempre più insistenti le voci che parlano di una presunta avversità dei Bortuzzo nei riguardi di Lulù, che a lungo andare potrebbe anche minare la tenuta della coppia stessa.

Lulù: “Io e il padre di Manuel abbiamo mentalità diverse”

La stessa principessa aveva parzialmente ammesso dei dissapori con Franco nel corso di un’intervista al settimanale di Alfonso Signorini. “Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere”, aveva risposto in merito al “segui” tolto da Instagram. E ancora: “Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma se vedo un atteggiamento di chiusura non mi sento accettata e mi dispiace”.