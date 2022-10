Lula-Bolsonaro, in Brasile è il giorno del ballottaggio

In Brasile si aprono alle 8 locai (le 12 italiane) le urne per il ballottaggio tra Jair Bolsonaro e Lula, che si contendono la presidenza del Paese. Da una parte l’estrema destra uscente, dall’altra la sinistra: sono oltre 156 milioni i brasiliani chiamati a scegliere il nuovo capo di Stato. I sondaggi prevedono la vittoria di Lula, con l’ultimo rilevamento che indica l’ex presidente al 53 per cento e quello in carica al 47 per cento. Ma occhio agli indecisi: il margine potrebbe rivelarsi ancora più stretto.

Il Brasile è politicamente diviso in due

I sondaggi avevano già dato Lula vincente al primo turno, con un vantaggio di 14 punti, cosa che non è successa: il 2 ottobre il candidato del Partito dei Lavoratori si è aggiudicato il 48 per cento della preferenze, mentre quello conservatore il 43 per cento. È un Brasile diviso in due quello che torna alle urne dopo il primo turno e in cui il populismo di estrema destra di Bolsonaro è ormai radicato: il suo Partito liberale è infatti risultato primo al Congresso nazionale del Brasile, dove conquistato 99 dei 513 seggi. Il Partido dos Trabalhadores, in coalizione con i Verdi e il Partito comunista, ha ottenuto invece 80 deputati. Lula ha vinto in 14 Stati, mentre Bolsonaro ha prevalso nei restanti dodici e nel Distretto federale della capitale Brasilia.

L’ultimo confronto televisivo è finito a insulti

La campagna elettorale si è svolta in un clima di polarizzazione ideologica estrema, dove non sono mancate violenze e minacce di morte da parte dei sostenitori, così come le accuse reciproche tra i due candidati. Sui social sono circolare dicerie di ogni tipo: Bolsonaro massone o addirittura dedito al cannibalismo, mentre Lula è stato additato come satanista. Il primo è sostenuto dal crescente movimento evangelico, mentre il secondo ha l’appoggio di gran parte dell’elettorato cattolico. L’ultimo confronto televisivo tra i due è finito a insulti: Bolsonaro ha definito l’avversario un «ladro», mentre Lula ha risposto chiamandolo «squilibrato». In caso di vittoria entrambi rimarranno al Palácio do Planalto per un solo mandato: per Bolsonaro vale il divieto di farne più di due consecutivi, mentre Lula (che ha 76 anni) ha più volte ribadito che in ogni caso non si ripresenterà nel 2026.