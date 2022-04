Alekperov lascia Lukoil, era presidente del colosso petrolifero da 30 anni

Da trent’anni era a capo del colosso petrolifero russo Lukoil. Le dimissioni di Vagit Alekperov inevitabilmente hanno fatto rumore. L’oligarca, originario dell’Azerbaijan, il cui patrimonio è stimato in circa 23 miliardi di dollari secondo il Billionaires Index di Bloomberg, era stato sanzionato dal Regno Unito lo scorso 13 aprile. Allora, Londra aveva introdotto 178 nuovi provvedimenti all’indirizzo dei cittadini russi più vicini a Putin. Alekperov tuttavia non è ancora stato inserito nelle liste di Stati Uniti ed Unione europea. Nato a Baku nel 1950, si precisa nella nota come non fosse azionista di controllo di Lukoil, compagnia di cui possiede il 3,11 per cento delle azioni che gli consentono di esercitare il diritto di voto. Alekperov anche un pacchetto pari al 5,3 per cento delle azioni che non prevedono tuttavia diritto di voto.

Alekperov, da Baku a Lukoil: l’ascesa del figlio dell’operaio

Oggi oligarca, era figlio di un operaio addetto alla manutenzione dei pozzi di petrolio nel Mar Caspio. Nel 1974 si laureò in ingegneria per tecnologie e meccanizzazione dei giacimenti di petrolio e gas. Da lì, passarono cinque anni e si trasferì in Siberia, regione storicamente ricchissima di giacimenti. Fu il primo passo di una carriera che nel 1990 lo porterà a rivestire la carica di primo viceministro di gas e petrolio dell’Unione Sovietica. Il più giovane in assoluto a ricoprire il ruolo. Ma era solo il preludio a successi professionali più grandi, che coincisero con la dissoluzione dell’Urss. Fu allora che creò Lukoil, chiamata a raccogliere l’eredità di Langepas-Uray-Kogalymneft, compagnia statale di riferimento. Nel 1993 era già presidente, incarico che non avrebbe più lasciato fino a oggi.

La posizione di Lukoil sul conflitto in Ucraina

Sul conflitto in Ucraina, non aveva preso posizioni esplicite. Anche se a inizio marzo Lukoil aveva diramato una nota in cui auspicava una rapida fine della guerra. «Sosteniamo pienamente una risoluzione attraverso un processo di negoziazione e mezzi diplomatici», aveva detto il consiglio di amministrazione del colosso nell’occasione.