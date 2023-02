Lukoil di Priolo, una vendita da spy story e l’ombra di Putin

Sale la temperatura intorno alla vendita della Lukoil di Priolo. Ora che i tempi stringono e si avvicina la firma, filtrano indiscrezioni che alimentano sospetti e condiscono di spy story l’operazione. Qualcuno ieri ha infatti insinuato, dando forza a una voce che si rincorre da qualche settimana, di una connection tra la cordata israeliana-greco-cipriota di Goi Energy, che sta rilevando l’asset, e la Russia di Vladimir Putin.

Il governo considera l’impianto strategico per il Paese

Come si ricorderà, a inizio gennaio i ciprioti fecero ai russi di Lukoil un’offerta piuttosto interessante, dal punto di vista economico e da quello delle garanzie sull’impianto. Proprio le garanzie erano un elemento fondamentale per evitare l’esercizio della Golden share da parte del governo italiano che, a ragion venduta, considera l’impianto strategico per il Paese e per il territorio. L’offerta fu ritenuta, proprio per questi motivi, la migliore fra quelle pervenute.

La seconda cordata interessata: l’americana Crossbridge Energy Partners

Vale la pena di rilevare che, nella trattativa, una seconda cordata era interessata all’impianto di Priolo: la statunitense Crossbridge Energy Partners, accreditata a lungo come sicuro vincitore della competizione. Il fatto che l’offerta di Goi fosse migliore delle altre fu confermato dalle dichiarazioni di Adolfo Urso prima e da quelle di Renato Schifani poi, proprio in funzione delle garanzie industriali, ambientali e occupazionali ritenute particolarmente significative. Non va dimenticato, infatti, che questa vendita si configura sì come una vendita tra privati, ma è vincolata al parere delle istituzioni proprio su una serie di aspetti sensibili.

I sospetti sui russi: il nome dell’ad, la sede a Cipro…

È qui che iniziano a rincorrersi le voci. Vuoi per il nome dell’amministratore delegato di Goi, Michael Bobrov, vuoi per la sede a Cipro della società, fatto sta che cominciano a circolare sospetti di un legame di Goi energy nientemeno che con i russi. E anche se la storia di Trafigura con l’uscita dalla russa Vostok Oil, a luglio 2022, sembra confermare che è possibile costruire tutt’altra vicenda ben lontana dalle terre russe, questa lettura rimane, seppur con toni meno accesi.

L’ipotesi di una spy-connection subito smentita

In un articolo apparso giovedì 16 febbraio su Repubblica, si raccontava come la partita non fosse affatto chiusa, e si evocava l’ipotesi di una spy-connection, con l’ombra di Putin che si stagliava dietro Goi, subito smentita dagli interessati con una nota in cui si precisava che «né la società né il suo amministratore delegato, Michael Bobrov, né i suoi azionisti e amministratori hanno alcun tipo di collegamento con la Russia».

Giorgia Meloni non vuole sbagliare nell’operazione

Se da un lato la partita non è chiusa perché c’è la Golden Share che il governo può attivare anche in contratti tra privati se non sussistono le condizioni di sicurezza richieste, c’è anche la volontà di Giorgia Meloni di non sbagliare nulla in una operazione che può riguardare rapporti fra Stati in un quadro geopolitico di fortissime tensioni internazionali.

La consapevolezza che questa operazione sarebbe finita sotto i riflettori italiani e internazionali era chiara a tutti, in una vicenda delicata quanto attenzionata. E le parti in trattativa ne erano al corrente, elemento che ha influito ed è stato ben presente accanto agli aspetti finanziari che hanno visto uscire vincitrice Goi Energy.

Il fondo di private equity con base a New York non ci sta

Il dubbio è che a voler ostacolare la trattativa d’affari non siano tanto «gli omini della Cia», come li chiama Giovanbattista Fazzolari, ma il competitor americano Crossbridge, fondo di private equity con base a New York, che ha perso la gara su un asset importante e di valore. E in un clima come quello di oggi sventolare la bandiera della connection fa molta più paura, al punto da far passare in secondo piano qualsiasi offerta economica che i numeri dicono di per sé non all’altezza.