Lukaku non giocherà Inter-Juve di Coppa Italia: respinto il ricorso sulla squalifica

I tifosi della Juventus tirano un sospiro di sollievo, quelli dell’Inter (e il club nerazzurro) si disperano: Romelu Lukaku nel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, il prossimo 26 aprile, non ci sarà. La Corte sportiva d’Appello ha infatti respinto il ricorso presentato dalla società nerazzurra per la squalifica rimediata a fine gara, pochi giorni fa, dal calciatore belga. Il tutto è nato dopo che Big Rom, siglando su rigore la rete dell’1-1, ha esultato a suo modo, con indice davanti alle labbra e l’altro a indicare la testa, di fronte alla tifoseria bianconera, la stessa che l’aveva sommerso di corsi razzisti. Un atteggiamento ritenuto provocatorio e che ha generato anche una rissa, con espulsi anche Cuadrado e Handanovic.

L’Inter aveva presentato ricorso

A difendere il calciatore belga, ex tra le altre di Manchester United e Chelsea, è stata la società, che ha presentato un reclamo formale contro il provvedimento del Giudice sportivo. Alla base del ricorso dell’Inter c’è un’esultanza già proposta in altre occasioni con la maglia della Nazionale, quindi non considerata provocatoria dai nerazzurri. Ma c’è di più: Lukaku si è presentato sotto la curva bianconera solo per rispondere agli insulti razzisti, secondo il club. Ma per la Corte d’Appello la squalifica resta. La stessa corte ha ribaltato l’iniziale sentenza che aveva giudicato colpevoli i tifosi e che aveva portato alla chiusura della curva per un turno.

Il comunicato ufficiale

Nel comunicato ufficiale si legge: «Nell’udienza fissata il 21 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 237/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e dal calciatore Lukaku Bolingoli Romelu in data 16.04.2023 avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata di gara inflitta al calciatore Lukaku Bolingoli Romelu, in relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023; uditi l’Avv. Angelo Capellini e il Dott. Giuseppe Marotta per i reclamanti; sentito l’Arbitro», la Corte d’Appello «respinge il reclamo».