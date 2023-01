Luisa Ranieri: «Lolita Lobosco in anticipo sui tempi, una donna Presidente è un traguardo»

Luisa Ranieri in questo periodo è in tv con la seconda stagione di Lolita Lobosco, che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico. Il suo segreto è ciò che riesce a rappresentare il vice questore, una donna forte e moderna. È facile identificarsi con Lolita: sensuale e maliziosa, dedita al lavoro, autoritaria e orgogliosa ma allo stesso tempo vulnerabile e innamorata dei suoi affetti – la sua famiglia, la sua città, il suo fidanzato.

Luisa Ranieri sul personaggio di Lolita Lobosco

Intervistata dal quotidiano Repubblica, l’attrice ha così raccontato il successo della fiction: «Piace perché è una donna forte che si fa domande sulla vita, come tante di noi. È una donna del Sud che esce da tutti gli schemi. Non è sposata, non ha figli, comanda un sacco di maschi. Ha un rapporto disfunzionale con gli uomini per via della professione su cui ha investito tutto. La priorità è il lavoro, l’amore non è il centro della sua esistenza. Ma si fa domande. Questa fragilità la rende umana».

«Il successo della serie è anche merito di Luca Zingaretti»

Lolita Lobosco è un vicequestore. Una donna che ha seguito con prepotenza la vocazione di fare il poliziotto riuscendo a combattere i pregiudizi di un ambiente di lavoro prevalentemente maschile. Un personaggio così moderno che ha anticipato il momento storico. «Una donna Presidente del Consiglio, comunque la si pensi, è un traguardo», ha dichiarato l’attrice napoletana che, nell’intervista, confida anche che il successo della serie è in parte merito del rapporto con il suo compagno Luca Zingaretti.

«Luca mi aveva detto di aver trovato una protagonista meravigliosa. I libri stavano lì, poi li ho letti anch’io. Bello il personaggio. Mi fa: “Sono andato avanti, ho preso i diritti: non poteva non piacerti», ha concluso.