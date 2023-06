Luis Sal risponde a Fedez: «Mi sono sentito emarginato. Mi avrebbe pagato»

Dopo l’assenza dal podcast Muschio selvaggio, che di certo non è passata inosservata, Luis Sal spiega cosa si cela dietro il recente silenzio. La dichiarazione arriva poco dopo la versione rilasciata da Fedez su quanto accaduto. Luis, che sceglie lo strumento del video, pubblicato sul canale YouTube del podcast, per comunicare con gli utenti, parla di una eccessiva centralità di Fedez nel programma: «Non doveva essere un altro luogo in cui si parlasse di Fedez ma col passar del tempo queste premesse vengono a mancare. Gliel’ho fato notare in tanti modi, da amico, e gliel’avete fatto notare anche voi nei commenti».

Luis Sal e la replica a Fedez

Lo youtuber ha chiarito la sua posizione con queste parole: «Mi sono sentito emarginato nel mio stesso progetto, mi sentivo di non essere ascoltato né nella parte creativa né in quella esecutiva perché agiva senza coinvolgermi su tanti aspetti. Mi chiedeva scusa e continuava a farlo». Quache ora prima Fedez, nel suo video, aveva invece spiegato che Luis Sal non era d’accordo con il progetto legato a Sanremo. Il 25enne ha chiarito di averlo «assecondato in tantissime altre cose. Ma quando si trattava di ascoltarmi, ninta. […] Non mi trovo più nel progetto, non c’è equilibrio e sembra solo il podcast di Fedez». Fedez si sarebbe inoltre rifiutato di chiudere il programma: «Non puoi togliermi il mio podcast», avrebbe detto, «sei un ingrato di merda, non farti più vedere a Muschio». La questione sarebbe ora in mano ai legali del rapper.

La proposta di Fedez

Secondo quanto ricostruito dalle dichiarazioni di Sal, quest’ultimo avrebbe dovuto vendere a Fedez, con obbligo di riservatezza, il suo 50 per cento, come riportato da Open: «Non avrei voluto far parte di questo giochino», conclude Sal, «lui è molto bravo a farlo. Ma io non voglio giocare. Dillo alla mamma e dillo all’avvocato».