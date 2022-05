Luigi Strangis vincitore amici 2022: età, genitori, altezza, dove vive e problemi con il diabete

Luigi Strangis è il vincitore della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il giovanissimo di Lamezia Terme ha trionfato nella finalissima contro il ballerino Michele Esposito. Ma ecco qualche dettaglio in più sulla vita del cantante.

Luigi Strangis: età, genitori, dove vive

Luigi Strangis è il vincitore di Amici 21. Nato a Lamezia Terme (Catanzaro) nel 2001, il cantante ha 20 anni. Luigi ha madre calabrese e padre napoletano, ha frequentato il Liceo Musicale Tommaso Campanella di Lamezia Terme. Ha dimostrato fin da piccolo una grande passione per la musica, che lo ha presto portato a studiare chitarra e teoria musicale. Luigi non ha mai invece preso lezioni di canto: per questo motivo sulla sua voce, come hanno detto i vocal coach, si può lavorare grazie all’innata musicalità. Nel 2019 ha pubblicato uno dei suoi inediti più famosi, dal titolo Only You.

La finale di Amici

Poi è entrato a far parte della squadra di Amici 21, programma nel quale ha fatto tanta strada. In particolare, la finale del 15 maggio è iniziata con una dedica speciale da parte di Maria De Filippi. “In bocca al lupo per la tua sensibilità, per saper trattenere il pianto, l’amore, la gioia, le passioni e anche la rabbia. In bocca al lupo per la tua passione per la musica e per i tuoi strumenti”, ha detto la presentatrice a Luigi.

Poi il cantante ha sfidato Albe (Alberto La Malfa), Sissi (Silvia Cesana) e infine Alex (Alessandro Rina). In questo modo Luigi è risultato il vincitore della categoria canto. Per diventare vincitore assoluto ha però dovuto battere Michele Esposito, che invece aveva trionfato nella categoria ballo. Il 20enne calabrese ha così conquistato la coppa e il premio del valore di 150mila euro. “Ringrazio tutta la mia famiglia – ha commentato Luigi – è grazie a loro che sono venuto qui. E a te, Maria. Oggi sto bene e se sto bene è grazie a te”.

Maria de Filippi). Luigi uscito da Amici ha firmato un contratto discografico con l’etichetta 21CO, casa discografica fondata da Briga, Giordana Angi e Gabriele Costanzo (figlio di).

La malattia del cantante

Durante la sua permanenza ad Amici Luigi ha confessato di soffrire di Diabete dal 2016. Sin dalle prime puntate l’allievo e la conduttrice Maria De Filippi hanno parlato dello stato di salute del giovane cantautore, che ha sempre voluto mostrare la sua fragilità come punto di forza ed esempio per chi si sente ”diverso”.

Carola e Luigi Strangis

Prima della sua eliminazione Carola ha confessato a Luigi i sentimenti che prova per lui, o che quantomeno ha provato durante la sua esperienza ad Amici. Ecco che cosa ha detto.

“Ti voglio tanto bene, vedo che vivi come se fosse sempre l’ultima esibizione che fai, per questo mi metti molta tranquillità. Ti voglio tanto bene Luigi, tanto, tanto, tanto. Sei forte. Mi viene da ridere se ripenso a tutto. Ti ho pure scritto una cosa, ma te la dico a voce. Quando dicevo che non ti capivo, in realtà era tutto inaspettato perché mai mi sarei immaginata di poter innamorarmi o comunque attaccarmi, perché l’innamoramento, non avendolo vissuto, era più una cosa mentale. Capito? Sei bello”. Luigi l’ha abbracciata, evidentemente emozionato, ma non ha detto di ricambiare i suoi sentimenti.