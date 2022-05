Luigi Sofo, chi è il chirurgo di Papà Francesco indagato per maltrattamenti alla moglie

Luigi Sofo è un medico esperto di chirurgia addominale di 66 anni. Ha assistito il professor Sergio Alfieri durante l’intervento al colon a cui si è sottoposto Papa Francesco il 4 luglio 2021. Stando a quanto scrive il Corriere.it, il professionista è accusato di lesioni e maltrattamenti in famiglia, ma anche di accesso abusivo informato, poiché si sarebbe introdotto nella posta elettronica della compagna aggirando i sistemi di sicurezza. Ma chi è Luigi Sofo?

Luigi Sofo e la donna si sono conosciuti nel 2007, durante il ricovero di lei al Policlinico Gemelli. Per i primi tempi, la relazione sembrava procedere a gonfie vele. Poi l’atteggiamento del noto professionista sarebbe cambiato fino a sfociare, secondo l’accusa, in azioni violente e ripetute offese. Tra gli episodi agli atti del processo per lesioni e maltrattamenti ce ne sarebbero due di particolare rilevanza. Il primo risalente al 2017, durante un pranzo di Natale. In quella occasione, alla donna sarebbe caduto un piatto di servizio della famiglia Sofo. A quel punto il professionista l’avrebbe aggredita con due schiaffi al volto.

In un’altra circostanza, in data 5 maggio, la coppia avrebbe nuovamente litigato sulla partecipazione a una serata di beneficenza. Secondo la procura, il medico avrebbe dato un morso sulla schiena alla compagna per poi sfilarsi una scarpa e colpirla in testa. A seguito di quella circostanza, la donna lo avrebbe denunciato ma successivamente avrebbe tentato di recuperare il rapporto. A novembre del 2018, la situazione sarebbe diventata irrecuperabile fino alla rottura definitiva. Oltre alle botte Sofo, per la procura, avrebbe svilito la donna, avvocato, 48 anni, con frasi come “Sei una nullità e uno zero sociale“.