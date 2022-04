Anticipazioni Luigi Proietti detto Gigi stasera su Rai3: le interviste del documentario

La parabola artistica di Gigi Proietti in un solo documentario. Dagli esordi ai grandi successi, passando per gli aneddoti inediti. Tutto questo è Luigi Proietti detto Gigi, documentario di Edoardo Leo sul grande artista romano. Regista, attore, sceneggiatore, doppiatore, comico. Stasera 15 aprile, alle 21,20 su Rai3, sarà dunque possibile scoprire ancora di più sull’uomo che ha ispirato – e continua a farlo tuttora – decine di interpreti italiani e internazionali. Da Fiorello ad Alessandro Gassmann passando per Loretta Goggi, ci sarà spazio per le parole di tutti coloro che lo hanno conosciuto o semplicemente hanno avuto modo di collaborare con lui. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Edoardo Leo con il suo Luigi Proietti detto Gigi si è immerso nella vita dell’attore romano, cercando di ripercorrere le tappe principali della sua vita. Da amico e collega, Leo ha realizzato un ritratto soffermandosi sull’uomo di spettacolo. Nel documentario hanno trovato spazio filmati d’archivio accanto a materiali inediti sia sul palco sia dietro le quinte. Sarà possibile ammirare Proietti durante le prove, nei camerini prima di entrare in scena e alla conclusione degli spettacoli. Ci sarà spazio anche per un’ultima inedita intervista a Gigi Proietti che, con Edoardo Leo, racconterà il suo significato di spettacolo e intrattenimento sul palco.

Il regista non sarà però solo, ma si farà accompagnare da tutte le stelle del cinema e del teatro italiani. Spazio infatti alle parole di chi ha conosciuto Proietti nella vita privata e sul lavoro, iniziando il suo percorso artistico proprio sotto l’ala protettiva dell’artista romano. Tra questi anche gli amici di sempre come Renzo Arbore fino alle star del cinema. Interverranno Fiorello – «Tutto quello che faccio lo devo a lui», gli si sente dire nel trailer – ma anche Loretta Goggi, Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann e Marco Giallini. E ancora Nicola Piovani, Tommaso Le Pera, Alessandro Fioroni, Mario Vicari e Lello Arzilli. Il tutto senza dimenticare la famiglia: parleranno anche la sorella Anna Maria e le figlie Carlotta e Susanna.