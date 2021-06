Nato a Girgenti, oggi Agrigento, il 28 giugno 1867, Luigi Pirandello ha rappresentato con la sua opera uno dei punti più alti della letteratura italiana. È stato autore, tra gli altri, dei romanzi Uno, nessuno e centomila e Il fu Mattia Pascal, oltre che di un gran numero di novelle e di opere teatrali. Proprio «per lo schietto e geniale rinnovamento nell’arte scenica e drammatica» («For his bold and ingenious revival of dramatic and scenic art»), nel 1934 è stato insignito del premio Nobel. Tag43 vi da il buongiorno con il filmato di consegna del prestigioso riconoscimento.