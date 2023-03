Luigi Piccatto morto a 68 anni: addio allo storico disegnatore di Dylan Dog

È morto oggi Luigi Piccatto, storico disegnatore del noto fumetto «Dylan Dog». Piccatto era tra i più noti fumettisti italiani, aveva 68 anni e faceva parte del team di disegnatori della Sergio Bonelli Editore.

Morto Luigi Piccatto a 68 anni

Luigi Piccatto è scomparso oggi nella città di Asti. Era lo storico disegnatore del fumetto «Dylan Dog», di cui ha realizzato 47 albi. Luigi era tra i più noti fumettisti italiani, aveva 68 anni e nel 1986 aveva collaborato con il team di disegnatori della Sergio Bonelli Editore, di cui divenne uno dei più prolifici autori. Gli episodi «cult» amati da tutti gli appassionati di Dylan Dog e firmati da lui sono: «Golconda!», «Verso un mondo lontano» con Tiziano Sclavi e «Il battito del tempo» con Michele Medda.

La carriera dello storico disegnatore di Dylan Dog

Piccatto è nato nella città di Torino nel 1954. Ha cominciato a disegnare fumetti negli anni ’70, con «Chris Lean» e le sue opere venivano pubblicate sul Corrier Boy. Tra il 1981 e il 1982 ha lavorato a piccoli episodi autoconclusivi per Skorpio e Lanciostory. Nel 1986 è arrivata la svolta della sua carriera da disegnatore perché in quell’anno Sergio Bonelli Editore decise di assumerlo0 nel team di disegnatori del nuovissimo progetto Dylan Dog. Autore di tutta la serie «Dylan presenta Groucho», ha realizzato anche tredici racconti brevi, oltre agli Speciali e vari Albi Gigante. Inoltre negli stessi anni, tra il 1986 e il 1988, ha disegnato «Roy Rod» e «Abular» per il Corriere dei piccoli.

Inoltre, grazie al suo stile di disegno ha realizzato alcuni degli albi più splatter di Dylan Dog, come «I conigli rosa uccidono» o «Gran Guignol». Nel 2006 è stato insignito dai lettori della rivista «Fumo di China» come miglior disegnatore di stile realistico. Dal 1999 ha disegnato alcuni episodi di Magico Vento (2006) e Demian (2007). Nel 2012 ha realizzato il graphic novel Darwin, con la collaborazione alle scenografie e chine di Renato Riccio e Matteo Santaniello.