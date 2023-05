Luigi Paolin trovato morto dalla moglie: il professore aveva 62 anni

Lutto a Conegliano, in provincia di Treviso, è morto il professore Luigi Paolin. L’uomo è stato trovato senza vita dalla moglie e aveva 62 anni.

Il ritrovamento del cadavere del professore Luigi Paolin

Luigi Paolin è morto a 62 anni durante la notte tra lunedì 8 maggio e martedì 9 maggio. A notte fonda, la moglie Lucia, non vedendolo in camera da letto, si è messa a cercare il marito. Dopo qualche minuto l’ha trovato nel suo studio, esanime, riverso sul pavimento. La moglie in pieno panico ha chiamato i soccorsi per far aiutare l’uomo. Tuttavia, quando i soccorritori sono giunti a casa di Paolin era ormai troppo tardi. Purtroppo, per l’uomo è stato fatale un arresto cardiaco.

La carriera del professore

Luigi Paolin insegnava dal 2001 all’Istituto Cerletti di Conegliano zootecnica, agraria e microbiologia. Dopo aver seguito gli studi classici, si era laureato in Agraria a Padova e aveva iniziato a lavorare come ricercatore alla Forestale di Belluno. Inoltre, era un grande amante degli sport e un grande appassionato della squadra Imoco Volley. In gioventù il professore aveva anche praticato pallavolo e si era dilettato nel tennis e nel gioco delle bocce.

La triste notizie è arrivata alla famiglia in modo del tutto inaspettato, visto che solo poco tempo prima Luigi era stato ritenuto idoneo nel praticare l’attività sportiva dopo una visita specialistica. Come riporta il giornale Il Gazzettino, Paolin era una persona umile e rispettata da tutti coloro che lo conoscevano ed era anche un grande appassionato del suo lavoro che svolgeva con orgoglio giorno dopo giorno. L’uomo lascia la moglie Lucia, sposata nell’anno 1989, i figli Elisabetta e Andrea, il fratello Adolfo, la sorella Carmen e il piccolo nipote Gianluigi. I funerali per salutare Paolin si terranno giovedì pomeriggio 11 maggio, alle ore 15:30, nella chiesa arcipetrale di Codognè.