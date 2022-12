Luigi Musarò scomparso: trovata la sua auto con all’interno il cellulare

Luigi Musarò è scomparso da Andrano, nel Leccese. Il 39enne è stato visto l’ultima volta ieri, 5 dicembre, alle ore 7:30. Indossava occhiali da vista, pantaloni scuri e giacca blu. La sua auto – un’Opel Corsa blu – è stata ritrovata in un uliveto tra Castiglione e Andrano, a poca distanza dalla sua abitazione. All’interno c’era anche il suo smartphone, ma di lui si sono perse completamente le tracce.

Luigi Musarò è scomparso da Andrano: l’auto ritrovata

A fornire la sua descrizione era stata la sorella, che ha sporto denuncia ai Carabinieri di Tricase. Per ritrovarlo, è stata messa in campo la Protezione Civile, che ha diramato questa allerta e ha organizzato le squadre di ricerca. Sembra che il 39enne avesse cancellato il suo profilo Facebook prima di sparire. Vicino al mezzo si sarebbe trovata una macchia di sangue e questo aumenta l’apprensione dei familiari. L’uomo lavorava come ispettore sanitario presso l’Ufficio Igiene della Asl.

I volontari del Coordinamento Provinciale di Lecce, i vigili del fuoco, i cinofili e gli elicotteri stanno setacciando la zona. I militari stanno invece verificando le immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo la strada, dove l’uomo sarebbe dovuto passare.

La descrizione di Luigi

Chiunque dovesse vederlo può contattare il 112, il 113 o il 115 e informare le forze dell’ordine o i vigili del fuoco. L’uomo porta gli occhiali, indossa una giacca blu e un pantalone scuro. In questo momento, non ha lo smartphone con sé, quindi non può chiedere aiuto.

Le forze dell’ordine stanno setacciando la zona nei pressi dell’auto ritrovata. «Aiutateci a ritrovare mio cugino» scrive sui social la cugina Anna, condividendo l’avviso della Protezione Civile. Chi lo conosce lo descrive come una persona tranquilla, che conduce una vita non molto diversa da tutti. Le ricerche proseguono in tutto il Salento.