Luigi Mastroianni di Uomini e Donne diventerà papà 

Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne, diventerà papà. Lo ha annunciato proprio lui stesso con un post pubblicato su Instagram in cui svela che la sua fidanzata Anna è incinta. Luigi ha infatti condiviso una foto che ritrae le loro mani che stringono il test di gravidanza. Questo, a sua volta, comunica la dolce attesa della ragazza. Ecco come ha accolto la notizia l’ex tronista.

Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne, diventerà papà. Lo ha annunciato con un post su Instagram, pubblicando una foto del test positivo. Della compagna, Anna Scuderi, non si sa molto. È una donna che si tiene lontana dalla luce dei riflettori e che non fa parte del mondo dello spettacolo. Proprio come Mastroianni viene dalla Sicilia e pare sia entrata nella vita dell’ex tronista in modo molto discreto e riservato.

I due si sono conosciuti quando il dj aveva chiuso la sua relazione con Irene Capuano, sua scelta a Uomini e donne, della quale conserva bei momenti spesso condivisi sui social. Luigi Mastroianni, ospite a Verissimo, aveva parlato della sua storia d’amore con la fidanzata Anna Scuderi: “Con Anna ci siamo conosciuti l’anno scorso, poi con il lockdown ci eravamo un po’ persi ma finito il lockdown ci siamo ritrovati e ora siamo innamorati“. A dare il lieto annuncio sui social è stato l’ex tronista che per l’occasione ha condiviso un test di gravidanza positivo e qualche diapositiva dell’ecografia che mostra il piccolino/a che sta crescendo nel ventre della sua compagna.

Ricordiamo che il percorso di Luigi a Uomini e Donne è iniziato nel ruolo di corteggiatore di Sara Affi Fella. La tronista lo scelse e iniziarono una storia d’amore che, però, si rivelò fasulla o, meglio, che non ebbe mai realmente inizio. Venne infatti a galla ‘l’imbroglio’ messo in atto dalla Affi Fella che, per tutto il tempo, era rimasta fidanzata con Nicola Panico, con cui aveva partecipato a Temptation Island. Da corteggiatore poi Luigi Mastroianni diventò tronista e concluse il suo percorso con Irene Capuano, storia che però finì poco dopo.