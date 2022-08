Luigi Lucherini morto a 92 anni: chi era l’ex sindaco di Arezzo

È morto a 92 anni Luigi Lucherini, ex sindaco di Arezzo. Era entrato in politica tra le fila di Forza Italia, ma poi il suo mandato amministrativo si era interrotto per delle accuse di abuso d’ufficio continuato da parte della magistratura.

Luigi Lucherini morto a 92 anni

È morto a 92 anni Luigi Lucherini, ex sindaco di Arezzo, nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 agosto. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore. “Silenzio riconoscenza memoria per un uomo che ha dedicato la sua vita alla città di Arezzo”, ha scritto Pierluigi Rossi primo rettore della Fraternita dei Laici. “È morto il Sindaco Luigi Lucherini, nella mia testa un turbinio di emozioni e di ricordi. Non ho molto da dire in questo momento. Le nostre vite politiche sono tutte legate alla sua presenza”, ha invece commentato il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti.

Chi era l’ex sindaco di Arezzo?

Luigi Lucherini è nato ad Arezzo, il 6 gennaio 1930. Prima di dedicarsi alla carriera politica, si è laureato a Pisa, nel 1956, in Ingegneria. Ciò lo ha reso un tecnico nel campo dell’ingegneria civile, dell’urbanistica, dell’architettura e del design industriale. E lo ha portato ad aprire uno studio associato, che ha poi affidato ai suoi due figli nel 2000.

Nel frattempo, infatti, essendo di orientamento liberale, è entrato a far parte delle file di Forza Italia. Con il partito di Silvio Berlusconi è diventato per la prima volta sindaco di Arezzo il 27 giugno 1999 e la seconda il 26 giugno 2004, vincendo al ballottaggio.

Tuttavia, il suo secondo mandato amministrativo è stato bruscamente interrotto dalle indagini della magistratura che lo hanno accusato di abuso d’ufficio continuato. Secondo quanto emerso dalle indagini, il motivo dell’accusa era la presenza di un accordo segreto che prevedeva di apporre il nome di un altro studio associato a progetti in realtà provenienti da quello del sindaco. I progetti venivano poi approvati in consiglio comunale. Le indagini hanno portato a una condanna in primo grado a 2 anni, insieme ad altre 10 persone, per lo più appartenenti a Forza Italia e Alleanza Nazionale.

Luigi Lucherini è anche stato Presidente del Sindacato nazionale ingegneri liberi professionisti italiani dal 1986 al 1995, nonché membro di commissioni tecniche insediate all’interno della Confederazione europea degli ingegneri consulenti e della Commissione Euro-Araba per i rapporti interprofessionali. In occasione della tornata amministrativa del 2011, si è ricandidato a sindaco di Arezzo con una lista civica Progetto per Arezzo Lucherini.