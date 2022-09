Luigi Di Maio sparisce da Facebook: la pagina ufficiale non c’è più

È mistero attorno alla pagina Facebook di Luigi Di Maio che è improvvisamente sparita dal social network. Il profilo pubblico ufficiale del leader di Impegno civico contava circa 2,4 milioni di followers e non si sa che fine abbia fatto.

Luigi Di Maio sparisce da Facebook

Da Facebook è sparita la pagina ufficiale pubblica di Luigi Di Maio. Provando a digitare il suo nome nella barra di ricerca del social network si rintraccia solo un profilo privato, di cui non si conosce la data di creazione. Della scheda seguita da oltre 2,4 milioni di followers invece non c’è traccia.

Ma come mai è sparita? Si possono avanzare tre possibili spiegazioni. Di Maio potrebbe aver deciso di mettere in stand by la sua pagina, non rendendola più visibile. Oppure, potrebbe aver cancellato del tutto il profilo: un’ipotesi difficile da prendere in considerazione, se non altro per il patrimonio – anche economico – che 2,4 milioni di followers rappresentano. La terza ipotesi è che la pagina sia sparita non per volontà di Di Maio. Potrebbe essere opera di un hacker oppure la conseguenza di un errore tecnico di Facebook.

A sostenere soprattutto la prima soluzione è il fatto che Di Maio non ha postato nulla sui social dal giorno delle elezioni. Su Instagram l’ultimo contenuto risale al 25 settembre. Su Twitter scriveva addirittura il 23 settembre. Su Facebook, invece, in un post datato il 26 settembre, il leader di Impegno Civico aveva fatto i complimenti a «Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, i due vincitori di queste elezioni». Per il resto, dopo il voto Di Maio aveva ridotto al minimo le dichiarazioni.

In ogni caso, tuttavia, è strano che la pagina ufficiale di un leader politico, con così tanto seguito e con un valore commerciale, possa sparire all’improvviso. A tal proposito si attendono chiarificazioni dal partito o dallo stesso Luigi Di Maio.