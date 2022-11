Luigi Di Maio verso il ritorno: è in corsa per un incarico UE nel Golfo

Luigi Di Maio potrebbe presto tornare a ricoprire un incarico pubblico. Dopo essere stato ministro del Lavoro (Conte I) e degli Esteri (Conte II e Draghi), l’ex esponente del Movimento Cinque Stelle sarebbe in corsa per il ruolo di Inviato Speciale dell’Unione Europea per la Regione del Golfo Persico. Un impegno di prestigio e molto delicato in vista dei confronti chiave sul tema dell’energia e dell’approvvigionamento dei paesi membri.

L’ipotesi di Luigi Di Maio emissario nel Golfo

Secondo le voci che circolano nei palazzi della politica, quello di Di Maio sarebbe uno dei quattro nomi in lizza per il conferimento del ruolo – insieme a quelli del greco Dimitris Avramopoulos (ex ministro ed ex commissario europeo), del cipriota Markos Kiprianou (ex ministro degli Esteri) e di un ex ministro degli esteri slovacco. La candidatura italiana appare quella più accreditata, anche perché rappresenta il Paese più grande dei quattro.

La scorsa settimana si sono chiuse le audizioni dinanzi ad un panel di esperti, incaricato di valutare i concorrenti, e nei prossimi giorni verrà formulata una proposta all’Alto Rappresentante per la politica estera Josep Borrell – lo stesso che, di recente, ha lodato l’ex ministro degli Esteri per il lavoro svolto. La scelta finale spetterà al capo del Seae (Servizio europeo per l’Azione esterna).

Era stato sempre Borrell, circa nove mesi fa, ad annunciare la decisione di incaricare un inviato speciale dell’UE per la regione del Golfo «perché sappiamo che le questioni di sicurezza in quell’area sono molto importanti per noi». Il riferimento era all’Iran, allo Yemen e alla questione energetica, diventata ancora più importante dopo lo scoppio della guerra in Ucraina che ha reso impellente l’esigenza di stabilire nuove relazioni in virtù degli acquisti petroliferi. Per la Commissione Europea, il profilo dell’ex leader del M5S sarebbe il migliore per trattare con gli Stati del Golfo Persico e strappare prezzi più vantaggiosi nelle forniture di petrolio.

«Politica estera deve interpretare i cambiamenti»

«La politica estera oggi incide sempre di più sulla vita quotidiana dei cittadini e deve essere in grado di interpretare i cambiamenti», scriveva quest’ultimo il 28 ottobre ad un mese dalla sconfitta alle elezioni politiche e dopo aver detto addio alla guida di Impegno Civico. Una frase che, riletta alla luce delle indiscrezioni, sembra far presagire l’avvio di un nuovo percorso all’interno delle istituzioni.