Di Maio rischia di non entrare in Parlamento

Flop per Impegno civico. Il partito di Luigi Di Maio nato dalla scissione dal M5S di Giuseppe Conte, supera di poco lo zero. Gli exit poll di Opinio Rai danno la formazione del ministro degli Esteri uscente, tra lo 0,6 e l’1 per cento. L’ex capo politico pentastellato rischia di restare fuori dal Parlamento. Nel collegio di Napoli Fuorigrotta è battuto dal candidato pentastellato Sergio Costa, ex ministro all’Ambiente dei governi Conte I e II. Con lo spoglio di 85 sezioni su 440 nel Collegio uninominale Campania 1, Costa è al 41 per cento contro il 23,8 di Di Maio. Terza Mariarosaria Rossi di Forza Italia (21,4 per cento), staccata Mara Carfagna del Terzo Polo al 6,5 per cento.

LEGGI ANCHE: Elezioni, i risultati in diretta

«Siamo un movimento troppo giovane, è chiaro che avremmo avuto bisogno di più tempo per crescere», ha detto il leader di Impegno civico. «Nei rioni molti cittadini mi fermano, mi riconoscono di aver dato vita al reddito di cittadinanza, ma non hanno capito bene come siamo posizionati», aveva confessato Di Maio a Repubblica poco prima dell’apertura delle urne.

Campania e Napoli si confermano roccaforti pentastellate

La Campania e Napoli si confermano anche in questa tornata le roccaforti del M5s. Il partito di Conte è avanti nella maggioranza dei collegi uninominali. Da segnalare anche il risultato non esattamente brillante di Luigi De Magistris di Unione popolare che supera di poco il 3 per cento.

La Lega sprofonda anche al Nord

Nottata difficile anche per Matteo Salvini, vicepremier con Di Maio del governo Conte I. La Lega resta infatti sotto il 10 per cento con un tonfo importante al Nord. Il Carroccio è al momento il terzo partito in Veneto e in Lombardia con il 14 per cento, in Friuli Venezia-Giulia con il 10 per cento e in Liguria dove la Lega all’8 per cento è superata dal Movimento 5 stelle.

LEGGI ANCHE: La vittoria del centrodestra sui siti internazionali