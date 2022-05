Luigi Calabresi, chi era il commissario ucciso il 17 maggio del 1972

Il 17 maggio 1972 è morto Luigi Calabresi per mano di un commando formato da almeno due persone. Egli era vice-responsabile della sezione politica alla questura di Milano, aveva 34 anni e lasciò la moglie incinta e due figli. L’omicidio fu poi ricollegato alla strage di Piazza Fontana e segnò l’inizio degli Anni di Piombo. Ecco chi era Luigi Calabresi e da chi è stato assassinato. Chi era Luigi Calabresi?

Luigi Calabresi era vice-responsabile della sezione politica alla questura di Milano. La mattina del 17 maggio 1972 fu assassinato all’età di 34 anni, lasciando la moglie Gemma Capra, mamma di due bambini piccoli, Mario e Paolo, ed in attesa del terzo. In particolare, il 17 maggio Luigi Calabresi uscì dal palazzo per dirigersi verso la sua auto. A quel punto un commando formato da almeno due persone lo colpì alle spalle esplodendo tre colpi di pistola calibro 38, due sparati in sequenza velocissima, il terzo lo alla nuca quando già Calabresi era in ginocchio davanti alla sua vettura. L’arrivo immediato dei soccorritori e la corsa all’ospedale non furono sufficienti a salvargli la vita.

L’agguato al commissario Luigi Calabresi venne considerato in perfetto stile Brigate Rosse, ma in realtà queste non c’entravano con l’attentato terroristico messo in atto. A sparare, come rammentava Il Corriere della Sera, fu un giovane alto ed atletico ribattezzato ‘il biondino’ o ‘il tedesco’. L’arma molto probabilmente, la nascose sotto un giornale. Dopo il delitto salì su una 125 blu guidata da un suo complice, poi abbandonò il veicolo poche centinaia di metri dopo per proseguire la fuga a bordo di un’altra vettura.

I responsabili dell’omicidio

Luigi Calabresi aveva in qualche modo predetto la sua morte, confidando a un amico: “Se mi uccidono non vedrò in faccia il mio assassino”, proprio come poi accadde. Il suo assassinio venne sin da subito collegato alle sue indagini sulla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 e alla morte del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato dal quarto piano della questura di via Fatebenefratelli tre giorni dopo.

Ma chi uccise il commissario Luigi Calabresi? Le indagini in un primo momento non portarono ad alcun risultato concreto. In seguito le autorità arrestarono in Svizzera un pittore ritenuto a capo delle Brigate Rosse, poi seguirono la pista di destra con altri tre arresti. Il delitto di Luigi Calabresi sembrava essere destinato a restare insoluto quando avvenne la svolta nel luglio 1988 a 16 anni dalla sua morte. Leonardo Marino, ex militante di Lotta Continua, confidò al parroco del paese di aver avuto un ruolo nel delitto del commissario. Successivamente si presentò ai carabinieri di Sarzana autoaccusandosi e chiamando in causa altri compagni di Lotta Continua. Si trattava di Ovidio Bompressi (ritenuto l’esecutore) e i leader del movimento Adriano Sofri e Giorgio Pietrostefani (ritenuti i mandanti). Ne scaturì un lungo iter giudiziario conclusosi con le condanne per tutti in via definitiva.