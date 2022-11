Luigi Busà chi è: libro, moglie e biografia del karateka campione a Tokyo 2020

Chi è Luigi Busà? L’atleta ha vinto i Giochi Olimpici di Tokyo, guadagnando la medaglia d’oro nel karate -75 kg. Già leggenda per i suoi titoli ridati e cinque europei, lo sportivo ha pubblicato un libro, La forza e il controllo, nel quale ha raccontato stralci della propria vita. Fa coppia con Laura Pasqua, Karateka con cui ha condiviso gare in giro per il mondo.

Chi è Luigi Busà?

Luigi Busà è leggenda nella specialità kumite -75 kg. Nato ad Avola il 9 ottobre 1987, ha vinto la sua prima medaglia internazionale al Mondiale 2006 a Tampere. Questa si è sommata poi ad un altro oro mondiale, a tre argenti e due bronzi. La carriera è nata grazie all’intuizione del padre.

«È cominciata come un gioco, all’inizio ero un ragazzo obeso, chi poteva pensare alle Olimpiadi? Ero molto ciccione, mi piaceva mangiare, a 13 anni pesavo 94 chili, ed ero più basso di adesso. Solo mio padre vedeva in me qualcosa di speciale, lui è stato atleta, vedeva comunque che da piccolo vincevo campionati cadetti e qualcosa di serio potevo diventare. Il problema è che a 16 anni combattevo nei pesi massimi, e mi fecero capire che a livello internazionale non sarebbe stata una buona scelta: colpi e impatti troppo duri. Dovevo dimagrire, scendere nei medi a 75 chili. Ho fatto la dieta, e da quella categoria non mi sono più mosso. Dal gioco sono passato al lavoro, nel centro sportivo dei Carabinieri: sono appuntato», ha raccontato Busà.

La vita privata dell’atleta