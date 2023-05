Luigi Borghese, chi era l’ex marito di Barbara Bouchet e padre dello chef Alessandro

L’amore più grande che Barbara Bouchet abbia mai conosciuto nella sua vita risponde al nome e al cognome di Luigi Borghese, imprenditore campano scomparso a gennaio del 2016 all’età di 80 anni. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi era Luigi Borghese, l’ex marito di Barbara Bouchet

Borghese era nato a Napoli il 7 marzo del 1936. La sua carriera iniziò quando, ancora giovanissimo, cominciò ad intraprendere alcuni progetti imprenditorali dopo aver lavorato come venditore porta a porta e banditore d’asta. Da imprenditore si occupò soprattutto di cinema, producendo diverse pellicole fra gli anni ’70 e ’80, tra le quali spicca Spaghetti a mezzanotte con protagonisti Lino Banfi e la stessa Barbara Bouchet.

Insieme all’attrice, Borghese è rimasto sposato per 35 anni, dal 1974 fino al 2006, anno della loro separazione. Rispetto alla fine del loro amore (ma anche del modo in cui si sono conosciuti), l’attrice tedesca ha fino a questo momento mantenuto un certo riserbo. L’unica certezza è che Bouchet è rimasta al fianco del marito negli ultimi anni della sua malattia. Nel salotto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, parlando dell’ex marito, l’attrice aveva a proposito commentato: «Gli sono rimasta vicino fino alla fine, l’ho curato in tutte le sue varie malattie, purtroppo. Ci siamo separati, non vivevamo più insieme ma gli sono rimasta vicino». La separazione, come riporta anche Il Giornale, era avvenuta fra i due in modo del tutto sereno e consensuale da entrambe le parti.

L’annuncio commosso della morte da parte di Alessandro Borghese

Luigi Borghese era il padre di due figli, fra cui il primogenito Alessandro Borghese, celebre cuoco e conduttore star di 4 Ristoranti, e Massimiliano. Il noto chef aveva annunciato la scomparsa del genitore pubblicando sui suoi profili social un toccante ritratto di famiglia e limitandosi a scrivere nella didascalia a corredo poche e semplici parole: «Ciao papà… grazie ancora amici per il vostro affetto».