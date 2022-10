Luigi Berlusconi, è nato il secondo figlio Tommaso Fabio

Fiocco blu in casa Berlusconi. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli hanno dato il benvenuto al loro secondo figlio, Tommaso Fabio. È il sedicesimo nipote che può chiamare Silvio Berlusconi «nonno». Luigi è nato dal matrimonio tra Silvio e Veronica Lario. L’attesa per il secondo figlio della coppia sarebbe partita a poco meno di un anno dalla nascita di Emanuele Silvio, avvenuta nel luglio 2021.

Luigi Berlusconi: il secondo figlio da Federica Fumagalli

La coppia aveva dato la notizia dell’attesa del secondogenito al settimanale Chi in occasione del battesimo di Emanuele Silvio. I nipoti di Berlusconi sono: Lucrezia Vittoria (figlia di Pier Silvio e mamma di una bambina, Olivia), Lorenzo Mattia e Sofia Valentina (i figli di Pier Silvio con la Toffanin), i figli di Marina Gabriele e Silvio Vanadia, i figli di Barbara Edoardo, Alessandro, Francesco, Leone ed Ettore Quinto e i tre di Eleonora Flora, Riccardo e Artemisia.

La coppia è unita da 10 anni, ma hanno preferito una cerimonia riservata per il loro matrimonio. Luigi non avrebbe un profilo su Instagram, mentre Federica sì per via del suo lavoro. Il suo account ha poco meno di 13 mila followers ed è molto seguita dai suoi fan.

È il sedicesimo nipote di Silvio

Per il leader di Forza Italia, quindi, si tratta del sedicesimo nipote. Silvio è anche bisnonno, con la nascita di Olivia, nata dopo il matrimonio della nipote Lucrezia Vittoria. La coppia di Luigi e Federica si è sempre tenuta lontana dai riflettori e dalla politica.

Ora arriva nella grande famiglia Berlusconi Tommaso Fabio, che, accanto al fratello Emanuele Silvio, porterà il cognome dei Berlusconi. Federica e Luigi stanno vivendo il loro sogno d’amore e sono inossidabili. Anche le foto su Instagram da parte di lei dimostrano tutta la loro complicità.