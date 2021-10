Lui è peggio di me, chi è Cristina D’Avena: carriera e vita privata della cantante

Nuova puntata e grandi ospiti, stasera alle 21,20 su Rai3, per Lui è peggio di me. A guidare lo show, come sempre, la coppia di artisti Marco Giallini e Giorgio Panariello. Il programma, disponibile alla visione anche in streaming su RaiPlay, vanta la presenza fissa di Max Angioni e Anna Ferzetti.

Lui è peggio di me, scaletta e ospiti di stasera 14 ottobre 2021 su Rai3

I due attori condivideranno il palcoscenico e daranno vita a gag irriverenti, monologhi personali e interviste con celebrità del mondo dello spettacolo, dalla musica al cinema passando per lo sport. Ricchissimo il cast di ospiti in scena questa sera. Su tutti, saranno in studio infatti il maestro dell’horror Dario Argento e la regina dei cartoni animati, Cristina D’Avena. Oltre a loro, spazio anche a Cochi Ponzoni, Renato Pozzetto, Riccardo Sinigallia e Tosca.

Come sempre, lo show vedrà gli ospiti interagire con i presentatori per parlare un po’ di sé, ma anche per offrire spunti di riflessione sull’attualità e i principali casi che stanno riguardando la nazione in questi giorni. Il tutto senza dimenticare l’ironia, tratto principale dello show e degli artisti sul palco. Nel corso delle precedenti puntate hanno partecipato Filippa Lagerback, Ema Stokholma, il duo di telecronisti Sky Sport Fabio Caressa e Beppe Bergomi e i cantanti Ron, Raphael Gualazzi e Mario Biondi.

Cristina D’Avena, carriera e vita privata della cantante a Lui è peggio di me stasera 14 ottobre 2021 su Rai3

Figlia di un medico e di una casalinga, Cristina D’Avena è nata a Bologna il 6 luglio 1964. Dotata di grandi capacità già da piccola, ha esordito come cantante all’età di tre anni allo Zecchino d’Oro con Il valzer del moscerino e classificandosi terza. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi programmi per bambini in tv, distribuiti fra Mediaset e Rai. Tra questi Cantiamo con Cristina (1992-93 su Italia 1), Buon Natale Bim Bum Bam (1994-95 su Canale 5) e numerose edizioni de Lo Zecchino d’Oro.

Doraemon, i Puffi e Occhi di gatto, le sigle più famose di Cristina D’Avena

Ciò che però più lega Cristina alla memoria collettiva sono le sigle dei cartoni animati. L’esordio in tale campo è avvenuto a soli 17 anni, nel 1981, per il prodotto giapponese Pinocchio. Da lì sono nati numerosi singoli, tra cui la Canzone dei Puffi e Kiss Me Licia, personaggio da lei anche doppiato nei vari telefilm ispirati all’anime. Fra le 392 sigle cantate in carriera si ricordano anche Pollon, Pollon combinaguai, Doraemon e All’arrembaggio per l’anime One Piece. Come dimenticare poi È quasi magia Johnny, Tazmania, Occhi di gatto, Rossana, Siamo fatti così, Batman, Magica, Magica Emi, Holly e Benji e Mila e Shiro.

I suoi singoli sono stati raccolti in 86 album ufficiali differenti, tutti pubblicati dall’etichetta Five Record, poi RTI Music. Negli ultimi anni si è cimentata anche come doppiatrice del mondo dell’animazione cinematografica, prestando la sua voce in Playmobil: The Movie e I Puffi: Viaggio nella foresta segreta.

Cristina D’Avena, la vita privata e i social network

Per quanto riguarda la vita privata, Cristina è sposata da anni con Massimo Palma, titolare e proprietario della società di spettacolo Croma. I due non hanno figli. Sebbene preferisca sempre il riserbo e desideri conservare la privacy sua e della sua famiglia, non manca di aggiornare costantemente i suoi fan tramite i propri canali social. La cantante ha infatti un profilo Instagram che vanta 482 mila follower e uno Facebook, dove i like ammontano a più di 544 mila.